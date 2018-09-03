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Akıncı, TAK Yönetim Kurulu’na Aziz ve Akkor’u görevlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TAK Yönetim Kurulu’na Perihan Aziz ve Emin Akkor’u görevlendirdi. Cumhurbaşkanı’nın atadığı yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapacak. 

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:13
Akıncı, TAK Yönetim Kurulu’na Aziz ve Akkor’u görevlendirdi

TAK Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Emin Akkor ve Aysu Basri Akter görev yapıyordu. Akkor, ayrıca göreve başladıktan sonra TAK Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti. 3 yıl TAK yönetiminde görev yapan Akter ise halen BRTK Müdürlüğü görevini yürütüyor.

TAK Yönetim Kurulu, dokuz üyeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı, 41/2011 sayılı TAK Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca her 3 yılda Yönetim Kurulu’na 2 üye atıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın TAK Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Perihan Aziz ve Emin Akkor’un özgeçmişlerine de yer verildi.
 

PERİHAN AZİZ
TAK Müdürlüğü’nden 2012’de emekli olan Perihan Aziz, Lefke Bağlıköy doğumlu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 

1975’te TAK’ta muhabir olarak gazeteciliğe başlayan Perihan Aziz, 2010 yılında Ajans’ın müdürlüğüne atandı. 37 yıl çalıştıktan sonra TAK’tan 2012 yılında emekli olan Perihan Aziz, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine de sahip.
 

EMİN AKKOR
1975’te Mağusa’da doğan Emin Akkor, gazeteciliğe 1994’te başladı. Muhabir olarak başladığı Halkın Sesi Gazetesi’nde Yayın Yönetmenliği ve Genel Yayın Yönetmenliği yapan Emin Akkor, Kıbrıs Gazetesi’nde Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Kamu yönetimi lisans eğitiminden sonra gazetecilik üzerine yüksek lisans yapan Emin Akkor, Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyor.

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Cumhurbaşkan AkıncıTAK Yönetim KuruluPerihan AzizEmin AkkorGündemKıbrıs
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