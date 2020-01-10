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Akıncı Taşpınar köyünü ziyaret etti

10 Ocak 2020 Cuma 17:31
Akıncı Taşpınar köyünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan olumsuz etkilenen Taşpınar (Angolem) köyünü ziyaret etti.

Köylülerle sohbet imkanı bulan Cumhurbaşkanı Akıncı, bölge halkının genel sorunları yanında son yağışların yaşattığı olumsuzluklar hakkında da bilgi aldı. Sohbetin ardından Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl ve Doğancı Muhtarı Ali Yılmaz Çölaşan ile birlikte zarar gören köprüdeki hasarı yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha sonra, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ile birlikte patlayan derivasyon kanalını yerinde görerek zararla ilgili bilgi aldı.

Köyün girişinde bulunan köprü yıkılırken, yolun her iki yönden trafiğe kapatıldığı gözlemlendi. Belediye ekiplerinin, ulaşımın sağlanması için yol açma çalışmasının sorunu geçici bir şekilde çözümleyebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önemli olanın her su taşkınında zarar görmeyecek yapıda bir köprünün tesis edilmesi olduğunu kaydetti. Köy halkı ayrıca, dere yatağının ıslah edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Taşpınar (Angolem) Muhtarı İzzet Erçağıl, gerek bu köprünün gerekse Taşpınar yolunun Bostancı’ya kadar yapımı konusunda beş yıl önce eylem yapıldığını anımsatarak, yolun dörtte üçünün yapıldığını, iki buçuk kilometresinin ise, altı ay sonra yapılmak üzere yarım bırakıldığını, ayrıca bugüne kadar öyle kaldığını kaydetti.

MAİL/EMT

Anahtar Kelimeler:
AkıncıTaşpınar
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