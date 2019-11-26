Akıncı: Uluslararası desteğe ciddi ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından adaya geldi.
Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi.
Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Süreç bu defa farklı olacak. Kısa sürede referans kavramlarının tamamlanması ve 5’li konferansın yapılması için çalışmalar yapılacak. Konferansın içeriği de açıktır.
5+1 derken 2 taraf 3 garantör ve BM anlatılmak istenmektedir. Kollektif bir çabaya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun desteği çok gereklidir. En önemli olan 2 toplumun çözüme olan desteğidir.
BM Genel Sekreterine aldığı inisiyatif için ve gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederim.