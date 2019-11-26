Akıncı: Uluslararası desteğe ciddi ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirvenin ardından adaya geldi.

Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarını karşısına geçen Mustafa Akıncı, zirveyi değerlendirdi.

Akıncı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Süreç bu defa farklı olacak. Kısa sürede referans kavramlarının tamamlanması ve 5’li konferansın yapılması için çalışmalar yapılacak. Konferansın içeriği de açıktır.

5+1 derken 2 taraf 3 garantör ve BM anlatılmak istenmektedir. Kollektif bir çabaya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun desteği çok gereklidir. En önemli olan 2 toplumun çözüme olan desteğidir.

BM Genel Sekreterine aldığı inisiyatif için ve gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederim.