“Akıncı yine şov peşinde”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs’ta üretimi Chloroquine / Klorokin isimli ilaçtan 2 bin adetin ülkemize gönderileceğini açıklaması çeşitli tartışmalara neden oldu.
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada Güney’den gönderileceği açıklanan 2 bin kutu ilacı “sadaka” olarak nitelerken, öte yandan KKTC stoklarında söz konusu ilacın fazlasıyla bulunduğu açıklandı.
Gündem Kıbrıs’a ulaşan sağlıkta yetkili bir isim Klorokin isimli ilaçtan şu anda KKTC’de 20 bin adet bulunduğunu açıkladı.
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Klorokin isimli ilaca ihtiyaç duymadığı, hatta Akıncı’ya da bunun izah edildiği ancak yine de basına açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.
Öte yandan COVID-19’la mücadelede gerekli olan antiviral ilaçlar için de Avrupa Birliği ile temasa geçildiği belirtildi.
Ayrıca esas ihtiyaç duyulan Faripiravir, Tocilizumab ve Cipla isimli ilaçların da ülkemizdeki bir iş adamı tarafından kısa bir süre sonra ülkemize gönderileceği açıklandı.
kkt korona ile mucadelede basarili ulkeler arasinda degisiklige gidilmemeli soz konssu ilaci isvec yan etkilerinden dolayi durdutdu
Adam inanmadığı devlette cumhurbaşkanlığı yapıyor,birde utanmadan tekrar aday oluyor.Türkiyeye düşmanlık yapmak için ülkemizde fazlasıyla va r olan ilaçları rum dünürüne şirin gözükmek için güneyden istiyor. Adamın mesarya ovası gibi geniş mezhebi var.iğrenç adam
Yahu siz ne kadar salak bir gazetesiniz ? Bu kadar yanlı bu kadar şerefsizce haber mi yapılır. İnsanları eleştirmekten mi besleniyorsunuz siz ? 1 Gram beyniniz yok. Utanmazca haber yaparsınız.
yandas medya
gundemkibris çık açıkla admin nereden yazıyor kktc sınırı içinde bile değilsin, uzaktan birileri post atıyordur. gündemtatar gündem tc