Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

“Akıncı yine şov peşinde”

İhtiyacımız olmayan ilacı neden alıyoruz?

12 Nisan 2020 Pazar 16:02
1645 Okunma
“Akıncı yine şov peşinde”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs’ta üretimi Chloroquine / Klorokin isimli ilaçtan 2 bin adetin ülkemize gönderileceğini açıklaması çeşitli tartışmalara neden oldu. 

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada Güney’den gönderileceği açıklanan 2 bin kutu ilacı “sadaka” olarak nitelerken, öte yandan KKTC stoklarında söz konusu ilacın fazlasıyla bulunduğu açıklandı.  

Gündem Kıbrıs’a ulaşan sağlıkta yetkili bir isim Klorokin isimli ilaçtan şu anda KKTC’de 20 bin adet bulunduğunu açıkladı. 

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Klorokin isimli ilaca ihtiyaç duymadığı, hatta Akıncı’ya da bunun izah edildiği ancak yine de basına açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan COVID-19’la mücadelede gerekli olan antiviral ilaçlar için de Avrupa Birliği ile temasa geçildiği belirtildi.  

Ayrıca esas ihtiyaç duyulan Faripiravir, Tocilizumab ve Cipla isimli ilaçların da ülkemizdeki bir iş adamı tarafından kısa bir süre sonra ülkemize gönderileceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 2020-04-12 16:33:49

kkt korona ile mucadelede basarili ulkeler arasinda degisiklige gidilmemeli soz konssu ilaci isvec yan etkilerinden dolayi durdutdu

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
girne 2020-04-12 17:00:41

Adam inanmadığı devlette cumhurbaşkanlığı yapıyor,birde utanmadan tekrar aday oluyor.Türkiyeye düşmanlık yapmak için ülkemizde fazlasıyla va r olan ilaçları rum dünürüne şirin gözükmek için güneyden istiyor. Adamın mesarya ovası gibi geniş mezhebi var.iğrenç adam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 2020-04-12 16:34:12

Yahu siz ne kadar salak bir gazetesiniz ? Bu kadar yanlı bu kadar şerefsizce haber mi yapılır. İnsanları eleştirmekten mi besleniyorsunuz siz ? 1 Gram beyniniz yok. Utanmazca haber yaparsınız.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
e 2020-04-12 16:52:05

yandas medya

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
gundemkibris 2020-04-12 16:52:54

gundemkibris çık açıkla admin nereden yazıyor kktc sınırı içinde bile değilsin, uzaktan birileri post atıyordur. gündemtatar gündem tc

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Tatar: Kriz yönetiminde çok başlılık söz konusu değil
Tatar: Kriz yönetiminde çok başlılık söz konusu değil
"Belediyeler maske ve hijyenik malzeme sıkıntısı yaşıyor"
"Belediyeler maske ve hijyenik malzeme sıkıntısı yaşıyor"
"Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"
"Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim