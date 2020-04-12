“Akıncı yine şov peşinde”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs’ta üretimi Chloroquine / Klorokin isimli ilaçtan 2 bin adetin ülkemize gönderileceğini açıklaması çeşitli tartışmalara neden oldu.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, yaptığı açıklamada Güney’den gönderileceği açıklanan 2 bin kutu ilacı “sadaka” olarak nitelerken, öte yandan KKTC stoklarında söz konusu ilacın fazlasıyla bulunduğu açıklandı.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan sağlıkta yetkili bir isim Klorokin isimli ilaçtan şu anda KKTC’de 20 bin adet bulunduğunu açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Klorokin isimli ilaca ihtiyaç duymadığı, hatta Akıncı’ya da bunun izah edildiği ancak yine de basına açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan COVID-19’la mücadelede gerekli olan antiviral ilaçlar için de Avrupa Birliği ile temasa geçildiği belirtildi.

Ayrıca esas ihtiyaç duyulan Faripiravir, Tocilizumab ve Cipla isimli ilaçların da ülkemizdeki bir iş adamı tarafından kısa bir süre sonra ülkemize gönderileceği açıklandı.