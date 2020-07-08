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"Akit değil yasa istiyoruz"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, çalışanların huzursuz olduğunu belirterek BRTK müdüriyeti ve yönetim kurulu üyelerine çağrıda bulundu; “akit değil yasa istediklerini” vurguladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:11
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"Akit değil yasa istiyoruz"

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, bir an önce toplu iş sözleşmesinin çalıştırılması gerektiğini belirterek, kurumun, artık hizmet akdi sözleşmesinden vazgeçerek yeni bir BRTK Yasası hazırlanmasına zaman harcamasını istedi.

Hizmet akdi imzalatma düşüncesinden vazgeçilmemesi durumunda tüm yasal haklarını kullanacaklarını bildiren Kanat, 1993’ten bugüne dünyanın hiçbir yerinde 28 yıla aşkın bir süre çalıştırılıp sürekli kadrolara giremeyen personelin olmadığını kaydetti.

KKTC’de devlet kurumu olan BRTK’da bu şekilde çalışan ve kurumun yüzde 80’ini oluşturan personel bulunduğunu belirten Bay-Sen Başkanı Kanat, yıllardır sürekli kadrolara giremeyen personelin yıllar içerisinde kendilerine yapılan hizmet akitleriyle bugünlere gelindiğini kaydetti.  

Hükümet eden tüm siyasi partilerin kurum çalışanlarına sürekli sözler verdiğini, yasanın geçeceği sözüyle kandırıldıklarını belirten Kanat, kurum yönetiminin 2014’ten bugüne imzalamadığı hizmet akitlerinin çalışanları işten durdurmaya götürebileceği kaygısını ifade etti.

Kanat, “Hizmet Akid hazırlatması ve çalışanlara imzalatması için çalışma başlatması asla kabul edilemez. Bir iş yerinde sürekli kadrolara geçemeyen çalışanlar o iş yerinin sürekli elemanı olduğunu bilmelidirler.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar’ın 17 Haziran tarihinde onur konuğu olarak katıldığı 2020-2021 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını dile getiren Kanatlı, yıllardır kurumda Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmeyen personelin Toplu İş Sözleşmeli olmalarının kazanım olduğunu kaydetti.

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Bayrak Radyo Televizyon KurumuBaysenİbrahim Kanat
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