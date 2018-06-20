Akkule Kara Kapısı düzenlenen törenle açıldı

UNDP tarafından, AB finansmanıyla gerçekleştirilen konzervasyon projesinin tamamlanması nedeniyle dün akşam Akkule’de tören düzenlendi. Akkule’de düzenlenen törene, UNDP, AB ve BM yetkilileri, projede görev alan uzmanlarla akademisyenlerin yanısıra halk da büyük ilgi gösterdi.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA TEPKİ, KATILIMI ARTIRDI

Törene, çoğu AB üyesi olmak üzere 12 ülkenin Güney Kıbrıs Büyükelçisi ve maslahatgüzarlarının da katılması dikkat çekti. İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Avusturya, Almanya, Slovakya, Finlandiya, Çekya ve Bulgaristan büyükelçi düzeyinde, ABD ve Hollanda ise maslahatgüzar düzeyinde

Mağusa’daki törende temsil edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı, 4 Haziran’da Güney Kıbrıs’taki tüm yabancı misyonlara ve uluslararası örgütlere gönderdiği “sözlü nota”da, KKTC’de bulunan tarihi alanların ziyaret edilmemesi istenmiş, Rum basını bu talebin yabancı misyonlarda rahatsızlığa yol açtığını kaydetmişti.

SPEHAR’DAN “KÜLTÜREL ALANLARI ZİYARET” ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, törende yaptığı konuşmada, Akkule’nin restorasyonunun barış yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. Spehar, “Gerek resmi kurumlarda, gerekse sivil toplumda, tarihi mirasın korunması çabalarına destek veren tüm Kıbrıslıları kutluyorum” dedi.

Spehar, törende bulunan uluslararası temsilcilere de seslenerek, bu tür girişimlerin desteklenmesi çağrısında bulundu. Spehar, kültürel alanların ziyaret edilmesinin, geçmişten ders çıkarmak, ortaya konan bilgeliği, hoşgörü ve barış için gelecek nesillere aktarmak için önemli olduğunu vurguladı.

Spehar, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasının tüm insanlık için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

“AB BU PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYOR”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmeti Birimi Müdürü Kjartan Björnsson törende yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın hala tarih ve kültürel miras ile dolu değerli bir yer olmaya devam ettiğini belirterek, mühendisler ile mimarların Gazimağsua’yı korumak ve barışın sembolü yapmak için ortaya koydukları çabayı kutladı.

Björnsson, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslıların barış içinde nasıl birlikte çalışabileceklerinin net bir örneği olan çalışmaya mali yardım yaptığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Björnsson Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki kültürel mirasın korunması için yakın bir ortaklık meydana getirdiğini ifade ederek, “Biz, bu barış ve uzlaşı ortaklığının bir üyesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Björnsson, Avrupa Birliği’nin, Teknik Komite’nin en başından beri yanında olduğunu, 2012 yılından buyana Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin önceliklerinin uygulanması için Kıbrıs Türk toplumuna verilen Yardım Programı üzerinden 14,7 milyon Euro sağladığını söyledi.

“ADA GENELİNDE ONLARCA ESERİ YOK OLMAKTAN KURTARDIK”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Temsilcisi Ali Tuncay, Mağusa surlarının bir çok insanın hayatına dokunduğunu ve şekillendirdiğini belirterek, kentte yaşayanların yüzyıllar boyunca güne surlar üzerinden doğana güneşle başladıklarını, surların bazıları için savunma ve güvenlik anlamına geldiğini, surların dışında yaşayanların da yıllar boyunca surları görerek büyüdüklerini anlattı.

Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi bize ancak işbirliği yapar, birlikte çalışır ve üretirsek verimli olabileceğimizi öğretti” diyerek, ada genelinde onlarca eseri yok olmaktan kurtardıklarını bildirdi.

Tuncay, yaptıkları işlerle sadece eserleri restore etmediklerini, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında en fazla ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünü oluşturacak ortamı da yarattıklarını söyledi.

Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak bizler bu coğrafyadaki tarihi eserlerle olan barışımızı gerçekleştirdik. Kökeni ne olursa olsun adadaki tüm Müslüman ve Hristiyan ibadet yerleri, ile Bizans, Lüzinyan, Vendik, Osmanlı ve diğer medeniyetlere ait tüm eserler bizim ortak mirasımız ve zenginliğimiz olması gerekiyor” dedi..

Komite olara eserleri koruma yönünde ağır bir sorumluluk üstlendiklerinin farkında olduklarını söyleyen Tıncay, zaman karşı yarışarak Kıbrıs sorununun çözümünü bekleyemeyecek durumda olan eserleri kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.

“SURLAR YÜZYILLARCA YILLIK TARİHİN TANIĞI”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Temsilcisi Takis Hadjidemetriou, Mağusa’nın surları, çan kuleleri kiliseleri, ve diğer yerlerinin yüzlerce yıllık tarihleriyle geçip giden pek çok insanın yaptıklarına tanıklık ettiklerini belirtti.

Hadjidemetriou, ortak amaçlar için karşılıklı güven ve iyi niyet ortamında Teknik Komite’nin kültürel mirası tutarlılık ve sorumluluk içinde korumak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Hadjidemetriou ,törene katılanlara “ Savaşın ve çatışmaların izlerini taşırken Akkule Kara Kapısı’nı şimdi barış, anlayış ve işbirliğine açık bir yer olarak bırakıyoruz” mesajını verdiklerin kaydetti

Hadjidemetriou, tüm hayallerinin tüm Kıbrıs’ın çok kültürlü ve barış dolu Mağusa gibi olduğunu görmek olduğunu sözlerine ekledi.

“BU GİBİ GİRİŞMLER KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Program ve Ofis Mdürü Tiziana Zennaro, Akkule’deki konzervasyon çalışmalarının Gazimağusa için yapılan konzervasyon çalışmalarının kalbine yerleşen bir çalışma olduğunu, Mağusa surlarının bugünlere ulaşmayı başarmış askeri mimarinin en iyi örneklerinden olduğunu ifade etti.

Zennaro, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin şehre odaklandığını ve Avrupa Birliği’nin kültürel mirasını korumak için şimdiye kadar 4 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptığını, bugüne kadar kentte 5 projenin tamamlandığını, bir projenin de devam etmekte olduğunu söyledi.

Zennaro, UNDP’nin, Avrupa Birliği ve Teknik Komite ile yakın işbirliğinde yüzlerce Kıbrıslı Rum ve , Kıbrıslı Türk iki toplumdan öğrencileri bir araya getiren toplumlararası girişimleri gerçekleştirmekten memnun olduğunu kaydetti.

Zennaro, böylesi girişimlerin kalıcı barışa, ve güvenin artırılmasına ulaşmak için önemli bir araç olduğunu ifade etti.