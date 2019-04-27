Akkule Müzesi açıldı

Gazimağusa Kale girişinde bulunan Akkule (Ravelin) yapılan restorasyon ve düzenlemenin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Avrupa Birliği finansmanıyla karşılanan iyileştirme ve koruma çalışmaları kapsamında Akkule Kara Kapısı UNDP tarafından restore edilerek Eski Eserler ve Müzeler Dairesine teslim edilmişti.

Eserler ve Müzeler Dairesi ise iç düzenlemesini gerçekleştirerek tarihi Akkule’nin yeniden hayat bulmasını sağladı.

Akkule /Kara Kapısı (Ravelin) yurt dışından gelen turistlere kale içinde bulunan eski eser yapıları ve surlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Söz konusu yapının giriş kısmına surların ve kale içinde bulunan önemli eski eser yapılarını gösteren büyük bir maket hazırlanmıştır. Maketin içine numaralar yerleştirilerek hangi yapının nerede olduğunu, hangi tarihe ait olduğunu ve ismini yazan bilgi panolarından takip edebileceklerdir.

Yine yapı içerisine 2 adet Osmanlı askeri, 2 adet Venedik askeri, 1 adet Lüzinyan askeri heykelleri, 1 adet imitasyon Osmanlı topu ve 1 adet imitasyon Venedik topu konumlandırılmıştır.

Askeri bir mimariye sahip olan yapının sergilenmesinde heykellerin ve topların sergilenmesi daha uygun görülmüştür. Yine düzenlemesi yapılan yapı içerisine 120x400 boyutunda yağlı boya tablo sergilenmektedir. Bu tabloda Akkule’de Osmanlı ile Venedik savaşı anlatılmaktadır. Sergide bulunan imitasyon topların yanına orijinal gulleler sergi amaçlı konulmuştur.

Duvarlarda bulunan dönemin armaları ve taş ustası işaretleri bilgilendirici levhalar ile turiste İngilizce ve Türkçe olarak anlatılmaktadır.

hafta içi ve hafta sonu tam zamanlı hizmette olacaktır.

ATAOĞLU

Açılışta konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ravelin Kara Giriş Kapısı’nın restorasyonun ardından birtakım düzenlemelerle turistlere daha iyi hizmet verecek konuma getirildiğini anlattı.

Gazimağusa suriçinin tarihi zenginliklerle bütünleştiğine vurgu yapan Ataoğlu, bakanlık olarak suriçine her türlü katkıyı koymaya devam edileceklerini vurguladı.

Ülkeye gelen turistlerin ziyaret edebileceği eşsiz güzelliklerden bir tanesinin de Akkule olduğunu belirten Ataoğlu, ülkemizdeki güzelliklere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Gazimağusa Suriçi’nin baştan aşağı bir tarih olduğunu belirterek, suriçinde birçok uygarlığın izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerinin bugüne kadar korunduğunu ve gelecek nesillere taşımak adına da bu günden sonra da korunması gerektiğine işaret eden Akıncı, turizm açısından da tarihi eserlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.