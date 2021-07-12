Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, katıldığı programda Damla Dabiş'e açıklamalarda bulundu...

Dr. Erol Uçaner dün açıklanan 111 pozitif vakanın ardından, akşamdan sabaha 42 yeni vaka olduğunu açıkladı...

Uçaner, "Yaklaşık 700 civarı bir hastamız oldu bu yedi gün içerisinde. Bunlardan 300 civarı kadın, 400'e yakını da erkek hasta oldu. Dikkat çekileceği nokta şudur 0-17 yaş aralığında 110, 18-35 yaş arası 370, 36-65 yaş arası 300 civarı bir hastamız var.Şu an itibariyle hastanede yatan hasta sayımıız 53'tür." dedi.