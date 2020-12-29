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AKTUNÇ: “ÖĞRENCİLER BİR PLANLAMAYLA GETİRİLMELİ”

Restorancılar Birliği Genel Sekreteri Serhan Aktunç, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 09:52
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AKTUNÇ: “ÖĞRENCİLER BİR PLANLAMAYLA GETİRİLMELİ”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenci olmamasından dolayı Gazimağusa esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Aktunç, “Gelmesi planlanan 30 bin öğrenci, tüm sıkıntıları gidermese de bir rahatlama sağlar.

Gazi Mağusa’da çok büyük yatırımlar yapıldı öğrenciye.

Bu öğrenciler gelsin, biz elimizden geldiğince sahip çıkalım, elimizi taşın altına koyalım. Şubat’ın sonuna kadar bu çocukları getirebiliriz.

Ama peyder pey kontrollü ve planlaması yapılarak getirilmesi gereklidir.

Bu gaile meselesidir biraz da.

Okul sadece okumak değildir, esnafı da, bölgeyi de düşünmeliyiz” dedi.

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