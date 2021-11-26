Aktunç’tan, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibinin ülkeye gelecek olmasıyla ilgili açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla 69 bin pound ödenecek olmasıyla ilgili gelen tepkilere, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Aktunç açıklamasında, “Para harcamadan nasıl turizm yapılır?” sorusunu yönelterek, “Evet zamanlama manidar gelebilir, ben bunu en az 2 aydır televizyonlarda, basında söylüyorum, biz bunu yapmak istiyoruz, dijital pazarlama, influncer, fenomen gibi tanıtma tekniklerini kullanmak istiyoruz” dedi.

Eleştirilerin olması gerektiğine işaret eden Aktunç, “Ama iyi niyetler bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bunları da görelim” ifadelerini kullandı.

Aktunç’un açıklamalarının tam metni şu şekilde:

“Cari açığın % 63'ünü kapayan bir turizm.

Net, altını çizerim net turizm geliri 960 milyon USD olan bir turizm.

2020-2021'de turizm ve eğitim olmamasından dolayı Kamu maliyesinin ve esnafın durumu ortada.

Para harcamadan nasıl turizm yapılır?

Evet zamanlama manidar gelebilir, ben bunu en az 2 aydır televizyonlarda, basında söylüyorum, biz bunu yapmak istiyoruz, dijital pazarlama, influncer, fenomen gibi tanıtma tekniklerini kullanmak istiyoruz.

Azerbaycan ile turizm faaliyetleri başlıyor, şimdi de bunun altyapısı için tanıtıma girmek istiyoruz diye 2 aydır her yerde konuşuyorum.

Ama maalesef bir türlü başlatamamıştık. Kısmet bu zamana geldi. Dövizin böyle olacağını bilemezdik. Ne yapalım? Duralım oturalım?

Güney komşumuzun turizm harcaması neredeyse 100 milyon Euro ve üzeri. Türkiye'nin 2021 turizm bütçesi 6 milyar 800 milyon kusur.

Bizim de 1.5 miyon Euro civarı. Bu şartlarda savaşıyoruz. Dijital platform da bunun neredeyse en ucuzu.

Gecen sene Circle diye bir gurup St Hilarion da performans yapacaktı. Fiyatı 90.000 Euro, buna uçak ve konaklama dahil değildi. Hepimiz ayağa kalktık, Rum engelledi diye. Şimdi ne oldu?

Lütfen biraz adil, gerçekçi ve objektif olalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve parasız da olmuyor. Rakiplerimiz de ortada.

Eleştirelim, mutlaka eksiklerimiz de vardır, ama iyi niyetler bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bunları da görelim”