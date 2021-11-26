Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

Aktunç’tan, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibinin ülkeye gelecek olmasıyla ilgili açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla 69 bin pound ödenecek olmasıyla ilgili, “Para harcamadan nasıl turizm yapılır?” ifadelerini kullandı.

26 Kasım 2021 Cuma 22:00
310 Okunma
Aktunç’tan, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibinin ülkeye gelecek olmasıyla ilgili açıklama
banner108

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 3 Azerbaycanlı ınfluencer ve ekibine ‘ülke tanıtımı’ adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla 69 bin pound ödenecek olmasıyla ilgili gelen tepkilere, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Aktunç açıklamasında, “Para harcamadan nasıl turizm yapılır?” sorusunu yönelterek, “Evet zamanlama manidar gelebilir, ben bunu en az 2 aydır televizyonlarda, basında söylüyorum, biz bunu yapmak istiyoruz,  dijital pazarlama, influncer, fenomen gibi tanıtma tekniklerini kullanmak istiyoruz” dedi.

Eleştirilerin olması gerektiğine işaret eden Aktunç, “Ama iyi niyetler bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bunları da görelim” ifadelerini kullandı.

Aktunç’un açıklamalarının tam metni şu şekilde:

“Cari açığın % 63'ünü kapayan bir turizm.

Net, altını çizerim net turizm geliri 960 milyon USD olan bir turizm.

2020-2021'de turizm ve eğitim olmamasından dolayı Kamu maliyesinin ve esnafın durumu ortada.

Para harcamadan nasıl turizm yapılır?

Evet zamanlama manidar gelebilir, ben bunu en az 2 aydır televizyonlarda, basında söylüyorum, biz bunu yapmak istiyoruz,  dijital pazarlama, influncer, fenomen gibi tanıtma tekniklerini kullanmak istiyoruz.

Azerbaycan ile turizm faaliyetleri başlıyor, şimdi de bunun altyapısı için tanıtıma girmek istiyoruz diye 2 aydır her yerde konuşuyorum.

Ama maalesef bir türlü başlatamamıştık. Kısmet bu zamana geldi. Dövizin böyle olacağını bilemezdik. Ne yapalım? Duralım oturalım?

Güney komşumuzun turizm harcaması neredeyse 100 milyon Euro ve üzeri. Türkiye'nin 2021 turizm bütçesi 6 milyar 800 milyon kusur.

Bizim de 1.5 miyon Euro civarı. Bu şartlarda savaşıyoruz. Dijital platform da bunun neredeyse en ucuzu.

Gecen sene Circle diye bir gurup St Hilarion da performans yapacaktı. Fiyatı 90.000 Euro, buna uçak ve konaklama dahil değildi. Hepimiz ayağa kalktık, Rum engelledi diye. Şimdi ne oldu?

Lütfen biraz adil, gerçekçi ve objektif olalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve parasız da olmuyor. Rakiplerimiz de ortada.

Eleştirelim, mutlaka eksiklerimiz de vardır, ama iyi niyetler bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bunları da görelim”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanlığı: Döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu
Turizm ve Çevre Bakanlığı: Döviz kurundaki fahiş oranda yükseliş ve halkımızın hassasiyeti iptal kararı almamıza neden oldu
Başbakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Başbakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
Topaloğlu: 10 günden beri randevu talebimize cevap verilmedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim