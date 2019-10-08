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Alan'ın hayati tehlikesi var

Zeytinlik Köyünde, trafiğe kapalı bölge olan festival alanı içerisinde önceki akşam Erol Tevfik Yücesoy, yaya Latif Alan'a çarptı. Alan'ın hayati tehlikesi var

08 Ekim 2019 Salı 12:02
Alan'ın hayati tehlikesi var

Havadis Gazetesi Haber Müdürü Duygu Alan'ın babası ağır yaralandı. Zeytinlik Köyünde, trafiğe kapalı bölge olan festival alanı içerisinde önceki akşam 78 yaşındaki Tevfik Yücesoy, GJ 500 plakalı arabası ile 67 yaşındaki yaya Latif Alan'a çarptı. Alan ağır yaralandı

Hayati tehlikesi var

Karaoglanoğlu'nda ikamet eden 78 yaşındaki Erol Tevfik Yücesoy, önceki akşam GJ 500 plakalı arabası ile trafik akışına kapalı olan Zeytinlik Festival alanına girdi. Yücesoy, dikkatsizliği sonucu o sırada oyuncak standı önünde duran yaya 67 yaşındaki Latif Alan'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile beton zemine kafası vuran Latif Alan ağır yaralandı.

Alan, ambulans ile Girne Akçiçek. Hastanesi'ne götürüldü.  Oradaki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Alan'a kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi konuldu.

Alan, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine müteakip 4 saat sonra Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edildi.

Latif Alan'In hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

İhmal var

Olayın festival alanı içerisinde ve trafik akışına kapatılan bir bölgede  yaşanması olaya tanık olan vatandaşların ve Alan ailesinin büyük tepkisine neden oldu.

Görgü tanıkları, Yücesoy'a trafiği açan Girne Belediyesi zabıtasına olay sırasında tepki gösterdi.

Yargıya taşınıyor

Latif Alan'ın ailesi, olayı yargıya taşıma kararı aldı.

Alan ailesi, yaşanan olaydan trafiğe kapalı alana arabası ile girmek, yayaya çarpmak, dikkatsiz sürüş suçlamaları ile Erol Tevfik Yücesoy'a ve Yücesoy'a kapıları açıp geçiş yapmasına olanak sağlayan Girne Belediyesi zabıtalarına ise ihmal, kazaya sebebiyet verme ve tedbirsizlik suçlaması ile dava açıyor.

Yücesoy evinde Alan yoğun bakımda

Yayaya çarpıp ağır yaralanmasına sebep olan 78 yaşındaki Erol Tevfik Yücesoy ifadesi alındıktan sonra evine gönderildi. Alan ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Alan bugün 68 yaşına giriyor.

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Son Güncelleme: 08.10.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
Erol Tevfik Yücesoy
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