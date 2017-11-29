Alayköy’de eğitim seminerleri ve drama atölyesi

Kadın Eğitimi Kolektifi ve Alayköy Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Alayköy’de eğitim seminerleri ve drama atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım’da “Kadına Yönelik Şiddet” konusu ile başlayan program 12 Aralık tarihine kadar farklı konulardaki seminerlerle devam edecek.

Dün akşam gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet” konulu eğitim çalışmasında, katılımcılar toplumsal cinsiyetin ne olduğu, nasıl inşa edildiği, eşitliğin önündeki engeller ve bu engellerin ne şekilde aşılacağı gibi konularda bilgilendirildi. Drama atölyesinde ise çeşitli oyunlar oynandı.

CUMA AKŞAMI…

Alayköy Kültür Sanat Derneği’nin köy merkezindeki binasında ücretsiz olarak yapılan ve görsellerle desteklenen seminerler dizisi, 1 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi” konusu ile devam edecek.

En az dört seminere katılanlara sertifika verilecek olan program şöyle:

1 Aralık Cuma 19.30-21.30 ‘Kıbrıs’ta Kadın Hareketi’

5 Aralık Salı 19.30-21.30 ‘Beden Politikaları’

8 Aralık Cuma 19.30-21.30 ‘Kadın ve Medya’

12 Aralık Salı 19.30-21.30 ‘Ev İçi Emek ve Sertifika Töreni’

Kadın Eğitimi Kolektifi hakkında detaylı bilgi ve seminer talepleri için 0548 842 02 72 numaralı telefon aranabilecek.