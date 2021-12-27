Alayköy’de patlama: 2 kişi yaralandı!

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama:

26.12.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Alayköy’de bulunan bir iş yerine ait Lojman içerisinde, Muhammad ASHRAF gaz ocağını ateşlediği sırada, ocağın kaçak yapması sonucu oluşan gaz sızıntısı alevlenerek bir patlama meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sonucu Muhammad ASHRAF ve konu lojmanda bulunan Afzal MASOOD yaralanmış olup, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.