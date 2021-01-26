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Algım Özel Eğitim Merkezi’nde Bir Öğrenci Pozitif

Algım Özel Eğitim Merkezi, bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

26 Ocak 2021 Salı 12:49
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Algım Özel Eğitim Merkezi’nde Bir Öğrenci Pozitif

Algım Özel Eğitim Merkezi, bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Algım Özel Eğitim Merkezi  tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Degerli Velilerimiz.
ALGIM (Büyük okul)etüt sınıfında ögrenim gören 1 öğrencimizin babasi hafta sonu yapilan pcr testi pozitif cıkmıstir. İlgili ögrenciye de yapılan test sonucu pozitiftir. Etüt sınıfı öğrencileri ve öğretmeni temaslı olduğu icin covid merkezi tarafından izole edilmistir. Yapılan ilk testlerde temaslı sınıf öğrencileri ve öğretmeni negatif çıkmıştır. Ayrıca tüm personelimize yapılan pcr test sonuçlarıda Negatif’ dir. Kurumlarımız Dezanfekte edilmistir. Bilgilerinize. Saglıkla kalın.”

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