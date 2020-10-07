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Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 3012 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:13
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Ali Pilli : 1 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 3012 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 3012 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti .

7 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3012

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

Ülke dışından gelen vakalar :  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 182.371  

Toplam Vaka Sayısı- 779

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 739

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 36  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 25  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Son Güncelleme: 07.10.2020 18:16
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