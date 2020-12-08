Ali Pilli : 13 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1566 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin yoğun bakımdan çıkarıldığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 10 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını kaydetti.

8 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1566

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 11

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta Sayısı: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 278.505

Toplam Vaka Sayısı: 1203

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1073

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 124

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 93

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok