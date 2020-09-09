Ali Pilli: 19 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar : 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :6

Yerel vakalar :10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 134.479

Toplam Vaka Sayısı: 494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 296

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :194

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 113

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok