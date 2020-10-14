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Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:34
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Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

14 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421

Toplam Vaka Sayısı- 819

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Son Güncelleme: 14.10.2020 17:36
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