Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar : Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2
Yerel vakalar :1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:24
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 163.073
Toplam Vaka Sayısı: 735
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 545
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 186
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1