Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar : Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2

Yerel vakalar :1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:24

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 163.073

Toplam Vaka Sayısı: 735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 186

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1