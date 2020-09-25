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Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1046  test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi, "

25 Eylül 2020 Cuma 19:14
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Ali Pilli : 3 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1046 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

25 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1046

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3  

Ülke dışından gelen vakalar : Yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :2

Yerel vakalar :1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:24 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 163.073    

Toplam Vaka Sayısı: 735 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 186  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1  

Son Güncelleme: 25.09.2020 19:24
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