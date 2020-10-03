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Ali Pilli : 8 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

03 Ekim 2020 Cumartesi 19:47
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Ali Pilli : 8 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi. 

3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8  

Ülke dışından gelen vakalar :  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :3 

Yerel vakalar :  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:15 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 173.144     

Toplam Vaka Sayısı: 770

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 705 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 61 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 45 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı  : Yok

Son Güncelleme: 03.10.2020 19:50
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