Ali Pilli : 8 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.
3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen vakalar : 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :3
Yerel vakalar : 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:15
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 173.144
Toplam Vaka Sayısı: 770
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 705
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 61
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok