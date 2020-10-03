Ali Pilli : 8 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen vakalar : 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :3

Yerel vakalar : 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 173.144

Toplam Vaka Sayısı: 770

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 705

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı : 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok