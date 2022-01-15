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Ali Pilli, Dr. Küçük'ü andı...

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu vurguladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:38
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Ali Pilli, Dr. Küçük'ü andı...
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 38. Yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır.

Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır.

KKTC'nin aydınlık geleceği için O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yıllarca yılmadan mücadele ederek, halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

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