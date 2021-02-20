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Ali Pilli görevden alındı!
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Ali Pilli görevden alındı!

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alındığı ve yerine Ünal Üstel’in atandığı duyuruldu. Açıklamada, Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Resmiye Canaltay’ın getirildiği ifade edildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:57
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Ali Pilli görevden alındı!

Başbakan Ersan Saner, kabinesinde değişiklik yaptı. Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onayına sunulan kabine değişikliğini onayladı.

Başbakan Saner, kabine değişikliğiyle ilgili açıklamasında, pandemi sürecinde nöbet değişiminin hem Pilli hem de ülke için yararlı olacağını düşündüğünden kabinede değişikliğe gidilmesini uygun bulduğunu kaydederek görevden aldığı Ali Pilli’ye teşekkür etti; yeni bakan Üstel’in görevini başarıyla yapacağına inandığını belirtti.

Saner’in açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi halkımıza başarıyla hizmet edebilecek zengin kadroya sahip bir partidir. Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum.

Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay’ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda başarılı olacağına güveniyorum.

Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, Devletimizin yaşatılıp, yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Son Güncelleme: 20.02.2021 16:07
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Kıbrıs Türkü 2021-02-20 16:34:25

Sn Ersan Saner, gecesini gündüzüne katan bir bakanı görevden almakla, milletvekili dahi olamamayı garantilemiştir. Esefle akıldan yoksun olan bu kararı kınıyorum. Yazıklar olsun.

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