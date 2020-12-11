Ali Pilli: "Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerekli tedbirler alındı, vatandaşımız endişelenmesin"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT Ana Haber'e telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde PCR test sonucu pozitif çıkan personel nedeniyle vatandaşın endişelendiğini ifade eden Ali Pilli, hastaneye gitmek için endişe edilmesine gerek olmadığını belirterek, gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

"BAŞHEKİM İZOLASYON ALTINDA"

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki işçi başının testinin pozitif çıkması ve söz konusu personelle hastaneye yeni bir PCR makinesi alınmasına yönelik gerçekleşen toplantı sırasında bir araya gelen ve temaslı konumunda bulunan Başhekim Adil Özyılkan, hastanenin eski Başhekimlerinden Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan'ın PCR testlerinin negatif çıktığını söyleyen Pilli, bu kişilerin tedbir amaçlı izolasyon altında olduğunu kaydetti.

Söz konusu personelin eşinin testinin de pozitif çıktığını kaydeden Ali Pilli, “Temaslı ekibimiz çalışıyor. Hastaneden değil, dışarıdan virüsün kaptıkları düşünülüyor” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 AYA DİKKAT"

Son günlerde yerel vaka sayısındaki artışını önlemek için aldıkları tedbirleri hatırlatan Pilli, “Geçtiğimiz haftalarda yerel vakalardaki artışın 3 günlük karantinasız giriş ve güneyden geçişlerle ilgili olduğunu tespit ettik. Bu yüzden karantinasız girişleri kaldırdık. Bugün aldığımız bir karar doğrultusunda da güneyden KKTC’ye yapılan 24 saatten kısa süreli karantinasız geçişler iptal edildi” diye konuştu.

Kış aylarında Koronavirüs vakalarının artış gösterme riskine karşı vatandaşı uyaran Pilli, “Özellikle önümüzdeki 3 ayı hep beraber elimizi taşın altına koyup kurallara uyarak geçirmek durumundayız. Aksi halde kapanmak durumunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ