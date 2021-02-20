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Ali Pilli görevden alındı!
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“ALINAN KARARI TASVİP ETMİYORUM, ONAYLAMIYORUM"

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, Ali Pilli’nin görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:10
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“ALINAN KARARI TASVİP ETMİYORUM, ONAYLAMIYORUM"

“ALINAN KARARI TASVİP ETMİYORUM, ONAYLAMIYORUM AMA HÜKÜMETE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Gündem Kıbrıs Web TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, Ali Pilli’nin görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Zorlu Töre, birkaç hafta önce kendisinin Ali Pilli’nin görevden alınması ile ilgili haberleri doğrulamış ve böyle bir gündemin olduğunu dile getirmişti. Töre, “Sayın Başbakan göreve getirmede bana aittir, görevden alma da bana aittir diyerek mesajlar vermişti ve benim açıklamalarımı da talihsizlik olarak ifade etmişti” dedi.

“Asıl şu anda yaşadığımız çok büyük bir talihsizlik olmuştur” diyen Zorlu Töre, görevden alma ve göreve getirmenin Başbakan’ın ukdesinde olduğunu belirterek, “10 gün önce dünyanın en başarılı Sağlık Bakanlarının en başında Sayın Ali Pilli geliyor diye ifade edeceksiniz, sonra da Ali Pilli’yi görevden alacaksınız. Bu doğru değildir. Dolayısıyla ben bu konuyu tebrik etmiyorum. Hayırlı olsun da demiyorum. Çünkü doğru bir şey yapılmamıştır” dedi.

Ali Pilli’nin neden görevden alındığına ilişkin soruya ise Töre, “Kabine içerisinde konular tartışılabilir, istişare edilebilir, yumuşak veya sert tartışmalar da olabilir. Zaten birtakım konuları tartışmadan yapmak mümkün değildir. Tartışmak da lazım, doğru olan odur ama daha bu hükümet kurulalı 2 ay oldu. Yeni kırklanmış bir hükümet olarak ben bunu yorumladım. Dolayısıyla görevden almak veya istifasını istemek doğru değil. Bir de Başbakan, bu bakan dünyanın en başarılı bakanlarından biridir dedikten bir hafta sonra görevden aldı ve başka bir arkadaşı göreve getirdi. Diğer bir arkadaşı da bayındırlık ve ulaştırma bakanlığına getirdi. Ama ben buna hayırlı bir şey ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü vatandaşın, partililerin, örgütlerimizin öfkesini görüyorum. Dolayısıyla tepki çok büyük. Alınan bu kararı tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Ama netice olarak biz hükümete destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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