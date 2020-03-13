"Alınması gereken kararları gecikmeden almalıyız"

Bakanlar Kurulu’na Başkanlık yapmak üzere Başbakanlığa gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantı öncesi açıklama yaparak alınması gereken tedbirlerin ivedi şekilde alınması gerektiğini, 5 vaka olduğunu, bu vakaların her an artabileceğini söyledi. Güney’de 14 vaka olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz de yarın bu rakamla ne olur bilemeyiz. Dünyada örnekleri var. Katlanarak büyür 1 ile 5’le başlar. Hâlâ zamanımız varken tedbirleri alalım” dedi.

İçinden geçmekte olduğumuz koşulların ne kadar zor olduğunu vurgulayan Akıncı, “Sizlerin görevi sağlıklı görevlerin ulaştırılmasıdır. Son derece gereklidir” diye konuştu. Bu aksam 19.30’da Başbakanla da konuşarak olağanüstü toplantıya çağırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Şimdi kurulun olduğunu öğrendim. Anayasanın bu günün koşularının gerektirdiği maddesi uyarınca yaptığım çağrı uyarınca başkanlık yapmaya geldim” dedi.

“HER AÇIDAN BİLGİLİ OLMASI LAZIM KAMUOYUNUN”

Bu çerçevede bir toplantı olacağını ve çıkışta kamuoyunu bilgilendireceğini kaydeden Akıncı, “Her açıdan bilgili olması lazım kamuoyunun. Bugün almamız gereken 1 hafta sonra alırsak İtalya örneği önümüzdedir” diye konuştu.

Kıbrıs Postası