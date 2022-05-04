Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Polisten verilen bilgiye göre; Girne-Tatlısu Anayolu'nun 17-18'inci kilometreleri üzerinde, Paul James Mcmanus (E-47) yönetimindeki GM 099 plakalı araç ile 191 mlgr. alkollü içki tesiri altında, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıktı, yol kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.