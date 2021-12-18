Alkollü sürücü yayaya çarptı

Polisten alınan bilgilere göre, saat 01:10 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, 33 yaşındaki kadın sürücü, alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolu doğu istikametinden batı istikametine yaya olarak geçmekte olan 41 yaşındaki şahsa çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.