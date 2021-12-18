Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
banner107

Alkollü sürücü yayaya çarptı

Girne’de dün gece yaşanan trafik kazasında alkollü sürücü bir yayaya çarptı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:15
504 Okunma
Alkollü sürücü yayaya çarptı
banner108

Polisten alınan bilgilere göre, saat 01:10 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, 33 yaşındaki kadın sürücü, alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolu doğu istikametinden batı istikametine yaya olarak geçmekte olan 41 yaşındaki şahsa çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
KKTC’de Covid-19’dan bugün ikinci ölüm
KKTC’de Covid-19’dan bugün ikinci ölüm
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim