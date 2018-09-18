Almanlar göç konusunda iyimser

Yapılan araştırmaya göre Almanlar gündelik hayatlarında göç ve sığınmacılar konusuna tahmin edilenden daha olumlu bakıyor. Türkiye kökenliler ise toplumun geri kalanına oranla göç konusuna daha fazla kuşkuyla yaklaşıyor.

Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi'nin yaptığı Almanya'da sığınmacılar ve göçmen kökenlilerin ülkeye uyumu konusundaki araştırmanın sonuçları Berlin'de açıklandı.



Bu sonuçlara göre araştırmaya katılanların çoğu Almanya'daki göç ve sığınmacılarla ilgili tartışmalara rağmen göç ve entegresyon konusunda iyimser. Çoğunluk sığınmacıların Almanya'nın ekonomik gelişimine olumlu katkısı olabileceği görüşünü savunuyor. Aynı şekilde araştırmaya katılanların çoğu Almanya'nın sığınmacı almaya devam etmesinden yana. Araştırmaya katılan göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 57'si ise Almanya'ya göçün sınırlandırılması gerektiği görüşünde.



Araştırmaya katılan Türkiye kökenliler toplumun geri kalanına oranla göç konusuna daha kuşkuyla bakıyor. Ancak üç yıl öncesine oranla Türkiye kökenliler arasında göç konusundaki bakış açısının olumlu değiştiği gözleniyor. Araştırmaya katılan AB ülkelerinden Almanya’ya göç edenler arasında ise, göç konusundaki bakış açısı bir önceki araştırmaya oranla olumsuz yönde değişiklik kaydetti.



KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AKTİF



Göç konusuna en kuşkulu yaklaşanlar Almanya'nın doğusunda yaşayanlar ile Almanya'nın batısındaki erkekler. Araştırmayı hazırlayan uzmanlar göçmenlerle yeterince ilişki içinde olmayanların bu konuda daha fazla şüphelere sahip olduğu tespitini yaptı. Buna göre Almaya'nın doğusunda yaşayanlar batıda yaşayanlara oranla daha az göçmenle ilişki içinde. Ancak komisyon buna rağmen doğudaki eyaletler genel olarak entegresyon konusunda olumsuz düşünüldüğü yönünde bir tespitte bulunulmasının doğru olmayacağı görüşünde.



Araştırmaya göre entegrasyon konusunda kadınlar erkeklere göre daha iyimser. Ancak özellikle Almanya'nın batısında yaşayan kadınlarda bu iyimserliğin hakim olduğu belirtildi. Başka araştırmalara atıfta bulunan araştırmacılar kadınların sığınmacılara yardım konusunda erkeklere göre daha aktif olduğunu da hatırlattı.



Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, araştırmanın sonuçları ışığında dernek, işyeri ve mahallelerde insanların bir araya geleceği ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bakan ayrıca öğretmenlerin eğitiminde de çok kültürlü eğitimin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.



"ENTEGRASYON GÜNDELİK HAYATTA İYİ GİDİYOR"



Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi Başkanı Thomas Bauer ise araştırmayla ilgili açıklamasında, "Sığınmacıların toplumsal dayanışmayı kalıcı olarak tehlikeye attığı yönündeki tartışma bu araştırmanın sonuçlarından çıkmıyor" diye konuştu. Bauer rakamların Almanya'da entegresyon ortamının istikrarlı biçimde olumlu olduğuna işaret ettiğini söyledi. Araştırmayı yapan uzmanlardan Claudia Diehl ise "Entegrasyon gündelik hayatta iyi gidiyor" dedi.



Araştırma için 2017 Temmuz ayından 2018 Ocak ayına kadar göçmen kökenliler ile ailelerinde göçmen geçmişi bulunmayan ve farklı kesimlerden gelen 9 bin 300 kişiye sorular yöneltildi. Araştırmada farklı kriterler baz alınarak 0-100 arasında entegresyon konusunda bir endeks de belirlendi. Bu noktada araştırmaya katılanlara genel olarak göçü ne derece kabul ettikleri sorusunun yanı sıra eğitim alanında entegrasyon ve göçmen kökenlilerle toplumun geri kalanı arasındaki ilişkiler gibi konularda sorular yöneltildi. Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda 2018 yılında Almanya'da entegrasyon endeksi yüzde 63,8 olarak belirlendi. Bu rakam 2015 yılında yüzde 65,4 olarak açıklanmıştı.