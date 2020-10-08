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Almanya'da son 24 saatte 4 binden fazla vaka tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:06
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Almanya'da son 24 saatte 4 binden fazla vaka tespit edildi

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 58 arttığı bildirildi.

Böylece Almanya, nisandaki rakamlara tekrar geri dönmüş oldu.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Covid-19 vaka sayısının 310 bin 144'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 578'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 269 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

ROMANYA, TUNUS, GÜRCİSTAN VE ÜRDÜN "RİSKLİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etti.

Slovenya'nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya'da hükümet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.

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