Uzun yıllar ögretmenlik ve kimlik ve muhaceret dairesi eski müdürlerinden Baf doğumlu Alpay Lisani hayatını kaybetti.
Lisani'nin cenazesi yarın saat 10.30'da sadece birinci derece yakınlarının katılabileceği cenaze töreni ile defnedilecek
Uzun yıllar ögretmenlik ve kimlik ve muhaceret dairesi eski müdürlerinden Baf doğumlu Alpay Lisani hayatını kaybetti.
Uzun yıllar ögretmenlik ve kimlik ve muhaceret dairesi eski müdürlerinden Baf doğumlu Alpay Lisani hayatını kaybetti.
Lisani'nin cenazesi yarın saat 10.30'da sadece birinci derece yakınlarının katılabileceği cenaze töreni ile defnedilecek