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Alpay Lisani hayatını kaybetti

Uzun yıllar ögretmenlik ve kimlik ve muhaceret dairesi  eski müdürlerinden  Baf  doğumlu Alpay Lisani hayatını kaybetti. 

31 Ocak 2021 Pazar 18:21
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Alpay Lisani hayatını kaybetti

Uzun yıllar ögretmenlik ve kimlik ve muhaceret dairesi  eski müdürlerinden  Baf  doğumlu Alpay Lisani hayatını kaybetti. 

Lisani'nin cenazesi yarın saat 10.30'da sadece birinci derece yakınlarının katılabileceği cenaze töreni ile defnedilecek

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