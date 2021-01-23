BAHAR SANCAR

VAKALAR ARTTI ÜST KURUL YENİ ÖNLEMLER ALDI

ALSANCAK-LAPTA-KARŞIYAKA BÖLGELERİNDE TEDBİR ARTTIRILDI



Yerel Vakaların Alsancak-Karşıyaka bölgesi arasında artmasından dolayı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bölgeye özel yeni kararlarlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda Alsancak ve Karşıyaka arasında kalan bölgelerde belirlenen iş yerlerinin faaliyetleri 25 Ocak tarihinden itibaren durdurulacak. Mevcut kararların süresi alınacak olan ikinci karara kadar devam edecek.



Üst kurul tarafından Alsancak-Lapta ve Karşıyaka için alınan tedbirler şu şekilde:

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

• Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

• Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

• Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

• Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

• Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.