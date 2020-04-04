Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, bu akşam itibariyle Girne yönünden Alsancak’a ve Yılmazköy yönünden Karşıyaka’ya tüm giriş ve çıkışlar polis kontorlünde olacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun bölgesel karantinayı onayladığı ve özel izinliler ile banka personeli gibi çalışan kişilerin bölgeye giriş çıkış yapabileceğini açıklayan Aktuğ, ekstra bir sokağa çıkma yasağı ya da 3 köy arasında bir kısıtlama olmadığını da dile getirdi.

ATASER: “BÖLGESEL KARANTİNA UYGULAMASI DEVREYE GİRDİ”

“Bölgesel karantinaya alıyoruz bölgeyi” diyen Ataser, “Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı bölgesel karantinaya alıyoruz. Girne ve Karaoğlanoğlu Alsancak’a giriş yapamayacak. Diğer taraftan Kayalar köyü ile Karşıyaka köyü

arasında da giriş ve çıkışlar duracak” dedi. Ataser, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının açıklanacağını belirterek, polisin hazırlıklara başladığını doğruladı.

AKTUĞ: “BÖLGEDE DAHA SIKI KONTROL SAĞLANACAK”

Konuyla ilgili bir açıklama da Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ’dan geldi. Aktuğ, Alsancak girişi ve Karşıyaka çıkışının polis denetimi altına alındığını açıkladı. Aktuğ’un açıklaması şu şekilde:

“Sabah saatlerinde bölgemize gelen Turizm ve Çevre Bakanımız Sayın Ünal Üstel ile bölgemizde alınması gereken tedbirleri görüştük. Bakanımıza bölgedeki gelişmeleri aktardık. Son pozitif vakanın temaslılarının testlerinin negatif çıkması bizleri memnun ettiği gibi bölgede hala daha tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinde hemfikir olduk. Kendileri de Bakanlar Kurulunda bizlerin görüşlerini aktarmış ve bölgenin karantina altına alınmamasına, gündüz kısmi sokağa çıkma yasağının ve gece de tam sokağa çıkma yasağının daha sıkı kontrol edilmesine ve Alsancak girişi ile Karşıyaka Çıkışı olan Kayalar kavşağına polis noktaları oluşturarak bölgeye giriş ve çıkışların daha sıkı kontrollü sağlanmasına karar üretmişlerdir. Bu düzenleme ile marketler , eczaneler yine açık olacaktır. Sizlerden ricamız; Lütfen gerekmedikçe evinizden çıkmayınız Çıkmak zorunda kalırsanız . Kurallara uyunuz.Hep birlikte kurallara uyarak ve evde kalarak başaracağız.”

BAŞBAKAN TATAR, AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Alsancak ve Lapta bölgesinde yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Tatar “Alsancak girişinde ve Lapta çıkışında ana yola polis kontrolü konulacağını” söyledi. Tatar, bölgeye giriş çıkışları polis denetiminde olacağını ifade ederek bunun bir karantina olmadığını savundu.