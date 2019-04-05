Alsancak Park ödüllendirildi

Alsancak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alsancak Park, Property NC Awards 2019 tarafından Rekreasyon Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.

Emlak sektörünün önemli yayını Property NC Dergisi tarafından her iki yılda bir düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek emlak ödüllerinin sahiplerini bulduğu ‘‘Property NC Awards 2019’’ ödül töreninde Alsancak Belediyesi, Alsancak Park ile “Rekreasyon Uygulama Ödülü”nün sahibi oldu. 30 Mart Cumartesi akşamı Cratos Premium Hotel’de gerçekleşen ödül törenine katılan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan ‘‘Property NC Awards 2019”dan ödül almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Aldıkları ödülün Alsancak Park projesinin başarısını tescillemesinin yanı sıra ileriki projeleri için kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ataser, Alsancak’ı marka kent yapmak için Belediye sınırları içerisinde bölgeye katma değer yaratacak birçok proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ataser sözlerine şunları ekledi: “Alsancak her geçen gün nüfus ve fiziki olarak büyüyüp gelişmektedir. Ancak bölgenin karakteristiğine uygun sağlıklı ve kontrollü bir büyüme gerçekleştirmesi oldukça hayatidir. Bu hassasiyet ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza en iyi hizmetleri sunmak için çalışırken, alanında uzman, birbirinden değerli jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu böylesi prestijli bir ödüle layık görülmek hem enerjimizi, hem de motivasyonumuzu artırdı. Bizi bu ödüle layık gördükleri için Property NC Awards jürisine ve yönetimine teşekkür ederim. Alsancak Belediyesi olarak aldığımız bu ödülü tüm Alsancak halkının yanı sıra ülkemize armağan ediyorum” dedi.

Ataser ayrıca, büyük oranda tamamlanan Alsancak Park’ın Ağustos ayında açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de müjdeledi. Parkın stratejik gelişimi ve markalaşma süreci için kreatif bir grup ile çalışmalara başlandığını da sözlerine ekleyen Ataser, Avrupa standartlarında, çağdaş bir park yapılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Takribi 1900 metre uzunluğunda, ring şeklinde yürüyüş yolu ve bisiklet yoluna sahip olan parkta ayrıca çocuk oyun alanları, orman içerisinde doğal çocuk parkları, keşif ve deney parkları, küçük bir amfi, yapay yaşayan gölet, spor alanları, basketbol sahaları, çim alanlar, bisikletliler ve kaykaylar için rampalar, bisiklet park yerleri ve kiralamak için jetonlu sistemler de yer alıyor. Güvenliğin ön planda tutulduğu park güvenlik kameraları ile donatılmış durumda. Ayrıca park içerisindeki özel aydınlatma ve peyzaja sahip yollar boyunca yangına ilk müdahele için yangın söndürme dolapları da yer alıyor.

Alsancak Park projesinde ayrıca restoran, kafe, hediyelik eşya satışı yapan türde dükkanlar gibi ek sosyal alanlar da yakın zamanda hizmete açılacak.

(BRT MAIL)