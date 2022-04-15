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"Altına imza koyduğumuz protokolün gereğini yerine getirerek..."

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2022 Cuma 15:45
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"Altına imza koyduğumuz protokolün gereğini yerine getirerek..."

Başbakan şunları söyledi:

Ankara’daki yoğun temaslarımızı tamamlayarak, yeni sorumluluklarla ülkeye dönüyoruz. Altına imza koyduğumuz protokolün gereğini yerine getirerek, halkımızın hem alım gücünü artırmak, hem sürdürülebilir bir kamu yapısı yaratmak öncelikli görevim. 
Tüm bürokrasimiz ile hızlı ve uyum içerisinde çalışarak, halkımızın en iyi hizmeti alacağı bir yapı için çalışmaya devam edeceğiz.
Elimizdeki imkanları en iyi şekilde ve herkese eşit hizmet sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Temaslarımızla ilgili her şeyi şeffaf bir şekilde meclisteki arkadaşlarımızla da paylaşacağız.

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