Ambargolara dikkat çekmek için Anamur’dan KKTC'ye yüzdüler

Mersin-Kıbrıs Maratonu Organizasyon Ekibi, Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Spor Oyunlarında maruz bırakıldığı izolasyonlara dikkat çekmek amacıyla, Anamur’dan teslim aldıkları Türk bayrağını Girne çıkartma plajındaki KKTC yetkililerine teslim etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü’nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadelenin 46. Yılında Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan katılan yüzücüler ile omuz omuza vereceği mücadele ile iki devlet ve tek millet olarak Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Spor Oyunlarında maruz bırakıldığı izolasyonlara dikkat çekmek amacıyla, Anamur’dan teslim alacağımız Türk bayrağımızı Girne çıkartma plajındaki KKTC yetkililerine teslim edeceğiz”