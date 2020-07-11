Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...

Ambargolara dikkat çekmek için Anamur’dan KKTC'ye yüzdüler

KKTC’nin Uluslararası Spor Oyunlarında maruz bırakıldığı izolasyonlara dikkat çekmek amacıyla Mersin Anamur’dan KKTC’ye yüzdüler…

11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:45
1021 Okunma
Ambargolara dikkat çekmek için Anamur’dan KKTC'ye yüzdüler

Mersin-Kıbrıs Maratonu Organizasyon Ekibi, Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Spor Oyunlarında maruz bırakıldığı izolasyonlara dikkat çekmek amacıyla, Anamur’dan teslim aldıkları Türk bayrağını Girne çıkartma plajındaki KKTC yetkililerine teslim etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü’nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza verdiği mücadelenin 46. Yılında Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan katılan yüzücüler ile omuz omuza vereceği mücadele ile iki devlet ve tek millet olarak Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Spor Oyunlarında maruz bırakıldığı izolasyonlara dikkat çekmek amacıyla, Anamur’dan teslim alacağımız Türk bayrağımızı Girne çıkartma plajındaki KKTC yetkililerine teslim edeceğiz”

Anahtar Kelimeler:
AmbargoAnamurKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevzat Anayasa son yolculuğuna uğurlandı
Nevzat Anayasa son yolculuğuna uğurlandı
İnönü şehitleri yarın anılacak
İnönü şehitleri yarın anılacak
Erhürman, İnönü ve Yeniboğaziçi'ni ziyaret etti
Erhürman, İnönü ve Yeniboğaziçi'ni ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim