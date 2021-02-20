Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen; “%100 İletişim Sohbetleri”nin ilki, GAÜ Öğretim Üyesi, Gazeteci-Yazar Ali Baturay Moderatörlüğünde,”Pandemi Sürecinde Eğitim” konusunda gerçekleşti.

Ali Baturay Moderatörlüğünde gerçekleşen yayına; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU, YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet HASGÜLER ve GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZDEMİR katılım gösterdi.

Amcaoğlu: “Uygulamalı Derslerin Alınabilmesini Sağlamak Zorundayız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın misyonunun, özellikle pandemi sürecinde eğitimin yüz yüze ve sürekli olmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Yüksek eğitimin kalite bakımından daha yüksek seviyeye ulaştırmak adına 30 yıllık muafiyetler var. Gelir ve kurumlar bildirgesinde verilen 30 yıllık muafiyetler mevcut. Bugün geldiğimiz noktada, 103 milyon öğrencinin 82 binin online aktif olarak hizmet aldığını biliyoruz ve bunların 40 bininin ülkede yer aldığını; 13.500 kişinin ise KKTC vatandaşı olduğunu, diğerlerinin de yabancı uyruklu olduğunu ve Türkiye’den gelen çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Bizler bütün dünyanın söylemiş olduğu şeyi söylüyoruz. Rektörlerimizinde tespit ettiği ve önerdiği gibi; uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan ve iki yıllık ön lisans eğitimlerinden mezun olacak olan öğrencilerin tüm dünyada olduğu gibi uygulamalı derslerin alınabilmesini sağlamak zorundayız. Bu yüzden aşılamalara öncelik verdik. Yaklaşık 17.550 öğrenci içerisinde adaya gelmesi muhtemel olan öğrencilerin ve mezuniyet durumundaki öğrencilerin mezun olmasıyla alakalı sağlıklı adımlar atılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öğrencilerimizin PCR ve 10/14 gün karantina sürelerini ücretsiz olmasını sağlamayı hedefleniyoruz.”

Amcaoğlu: “1-5 Nisan Arasında Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Planlanıyor”

“1-5 Nisan arasında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Ayrıca sezon sonu yani bahar dönemine ek olarak, eğitim sürelerinin uzatılması da söz konusu. Bu konuların yükseköğretim kurumuyla, sağlık bakanlığıyla ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK ile defalarca süzgeçten geçirilip, her ayrıntısı hesaplayarak dikkatli adımlar atacağımızdan emin olabilirsiniz.”

Aşılanma süreciyle alakalı açıklamalarda bulunan Olgun Amcaoğlu; ‘’Bu ülkedeki eğitimin artık sekteye uğramaması ve kesinti yaşamamasıyla alakalı olarak tabi ki de aşılanma durumunun yüksek öğretimden başlamak kaydıyla, orta ve ilk eğitim de dâhil olmak üzere aşılanmanın süratle olması gerekmektedir. Sadece eğitim kadrolarıyla değil, idari personellerle de alakalıdır söylediğim. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek liseleri de dâhil olmak üzere öğretmenlerin idari personellerin hatta taşımacılık ile ilgilenen şoförlerin ve muavinlerin bilgileri de sayın Başbakanımıza ulaşmış durumdadır. Ayrıyeten, sağlık Bakanlığına da bildirilmiştir. Bu ülkenin geleceği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önderliğinde bütün bu saymış olduğum; eğitimin yüz yüze geçmesinden mütevellittir. Yani bu ülkenin geleceğini yani ilk önce eğitimini ayağa kaldırarak yüz yüze eğitimi hayata geçmesini sağlayarak, aynı zamanda eğitimle birlikte kaliteyi de artırıp, ülkenin de iktisadi olarak ayağa kalkmasının önderliğini yapıp, adım atmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Öğrenci dostu ada projesinden de bahseden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Öğrencilerin adaya gelip eğitim ve öğretimlerini devam ettirirken, kirası dâhil olmak üzere bütün alacağı mal ve hizmetlerin anlaşılmış olan işletmeler tarafından, daha avantajlı olarak faydalanmasıdır. üstelik teknolojiyi de bu alanda kullanarak, SMS yoluyla bütün bilgilere ve anlaşmalı işletmelere kolayca ulaşabileceklerdir. Öğrenci dostu ada kartı projesinden sadece yabancı uyruklu öğrenciler değil, KKTC vatandaşları da faydalanma fırsatı bulabileceklerdir.”

Prof. Dr. Hasgüler: “Belki de Bu Dönem Bizim için Bir Fırsattır”

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise açıklamasında, “1983’te KKTC’nin ilanıyla birlikte dünyanın siyasi ve ekonomik izolasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bugün ise dünyanın kendini izole ettiği pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Belki de bu dönem bizim için bir fırsattır. Hem dönemin karar vericileri hem üniversite yatırımı yapmış iş insanlarına bu dönemi aslında bilim ile izole edilmesi gerektiğini bize kanıtlamıştır. Pandeminin bizim için her bakımdan derinleşme sürecine katkı sağlayacaktır” diye Hasgüler, sözlerine şöyle devam etti:

Prof. Dr. Hasgüler: “2021 Yılında Açık Oturumlar ve Konferanslarla Alakalı, YÖDAK Olarak Çok Ciddi Sürprizler Yapacağız”

“YÖDAK olarak, 2021 yılını kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı ilan ettik. Bütün üniversitelerimizin; bütün akademisyenlerimizin ve özellikle de eğitim fakültelerinin bu başlıklarla ilgili yapacakları kıyaslamalı çalışmalar, hem pandemi dönemini dünyanın nasıl karşıladığını, hem de pandemi dönemi öncesinde bu tür uygulamalarla ilgili nasıl standart ve kalitenin geliştirildiğine ilişkin dersler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. 2021 yılında açık oturumlar ve konferanslarla alakalı, YÖDAK olarak çok ciddi sürprizler yapacağız. Bu konuda ciddi girişimlerimiz var. Özellikle uluslarası alanda dünyanın pandemiyle bağlantılı vereceği birtakım imkânları yaşama geçireceğimizi müjdeleyeceğiz.

Prof. Dr. Hasgüler: “YÖK KKTC Üniversiteleri’nin Dünyaya Açılma Kapısıdır”

Temelde pandemi sürecinde dikkat ettiğimiz şey, yükseköğretim kurumlarımızın YÖK üzerinden dünyaya açılmasıdır. YÖK KKTC Üniversiteleri’nin dünyaya açılma kapısıdır. Yeni açılan üniversiteleri de denetmeleri yerinde yapmak kayıtla sisteme geçirmiş bulunduk. Sistem artık üniversite sayısı bakından çoktan doygunluğa ulaştı. Karar vericilerin pandemiyi de dikkate alarak bu üniversiteleri araştırma ve geliştirme üniversitesi sınıflandırmasına koymaya başlamamız gerekiyor. Bu bize özellikle doktora ve yüksek lisans alanında da sosyal bilimler alanında, sağlık alanında ve mühendislik alanında doktora ödüllerinin ortaya çıkmasında ve gençlerin bu alanda teşvik edilmesi gerekiyor. Bu ödüller Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hayat bulması gerekiyor‘’ dedi.

Prof. Dr. Hasgüler: “Eğitim Kalitesi Bakımından En Önemli Nokta, Öğrenci Memnuniyetidir”

Temelde; kaliteli eğitim, uluslarasılaşma ve öğrenci dostu ada kavramı üzerinden hareket ediyorum. Üç önemli ayağımız var. Eğitim kalitesi bakımından en önemli nokta, öğrenci memnuniyetidir. Eğer yüz yüze eğitim başlayacaksa bütün akademisyenlerimizin bir an önce aşılanması gerekiyor, idari personellerin aşılanması gerekiyor ki bu yüz yüze eğitimle alakalı önümüzü görelim.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir: “Biz Zaten Öğrencilerimizi Dijitale Hazırlayan Bir Bölümdük”

GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZDEMİR konuşmasında, “Pandemi süreci boyunca bizim çok büyük pürüzlerle karşılaştığımız söylenemez. Çünkü biz zaten öğrencilerimizi dijitale hazırlayan bir bölümdük. Kısa sürede e-learning sistemiyle, dijitalde eğitim vermeye başladık. 2019-2020 eğitim yılının başlarından itibaren öğrencilerimize artık dünyanın dijitalleşmeye başladığını ve iyi bir iletişimcinin dijitale hazır olması gerek diye sürekli geri bildirimlerde bulunduk. Bu bağlamda biz iletişimciler olarak sınıflardan kopmamızın öğrencilere farklı yansımaları da oldu. Yüz yüze eğitimde iletişim fakültesi öğrencilerinin potansiyelini ölçme fırsatı buluyorsunuz. Pandemi sürecinde teorik olarak bir kayıp olduğuna inanmıyorum. Fakat yüz yüze eğitimin yerini alamaz. Çünkü öğrencileri yetileri üzerinden yetişiyorsunuz yüz yüze eğitim sürecinde. Kendi bilgi birikiminizi de yüz yüze eğitimde daha rahat aktarabilme fırsatı bulabiliyoruz.

Dijital medyanın her alanda etkili olmasının büyük etkisi sonucu artık sosyal medya uzmanlarının ve dijital piyasanın çok fazla önde olduğu, günümüz piyasasında ne kadar geliştirebilirsek; bize avantaj olarak geri dönüş sağlayacaktır.