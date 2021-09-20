Amcaoğlu: “20 ayda 45 milyona yakın kaynak aktardım”

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci birer konuşma yaptı.

Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Kompleksi açılış töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocukların geleceği için eğitime yatırımların yapılmasının önemine vurgu yaptı.

AMCAOĞLU: “20 AYDA 45 MİLYONA YAKIN KAYNAK AKTARDIM”

Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu 20 aylık sürede, son 10 yılda eğitime dair harcanan 45 milyonluk meblağın tamamına yakın bir meblağ kaynak aktardığını kaydeden Amcaoğlu, son zamanlarda okullarda yapılan tadilat ve altyapı işlerini anlattı.

Devletin okullardaki ihtiyaçları görmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Eğitimi siyasetten, popülist yaklaşımlardan uzan tutmalıyız. Çünkü eğitim, bu çocukların pırıl pırıl geleceği, istikbalidir. Eğitim, güzel şekilendirilmiş, çağın koşulları ile döşenmiş altyapılardan ibarettir. Devlet olarak da yerel yönetimler olarak da bu konuda üstümüze düşenleri günü geldiğinde yaptığımızda bu çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Dikmen bölgesinin her yıl yüzde 30’a yakın geliştiğini aktaran Amcaoğlu, Dikmen’in ihtiyacı olan okul öncesi eğitim merkezinin hayat bulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Okullara altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve tamamlanan her okulun açılışını yapacaklarını belirten Amcaoğlu, Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Kompleksi için emek veren herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

ÇELEBİ: “DİKMEN BELEDİYESİ EĞİTİME YAPILACAK HİÇBİR KATKIDAN KAÇMADI”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi törende yaptığı konuşmada, bölgede yıllardır Dikmen İlkokulu’na okul öncesi eğitim merkezi kazandırılması için mücadele verildiğini belirterek, binanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitime yapılacak her katkının geleceğe yapıldığını ve Dikmen Belediyesi’nin de eğitime yapılacak hiçbir katkıdan kaçmadığını ifade eden Çelebi, Belediye’nin eğitime yaptığı katkıları anlattı.

BAHÇECİ: “OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE YÜZYÜZE EĞİTİM OLMAZSA OLMAZDIR”

Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci ise konuşmasında, okulda 10 yıl önce 200 olan öğrenci sayısının 500’e yaklaştığını belirterek, artan öğrenci sayısının yeni ihtiyaçları doğurduğunu anlattı.

Yıllardır özlemini duydukları okul öncesi eğitim kompleksine kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Bahçeci, okul öncesi eğitim kompleksinin 6 derslik ve idari bölümlerden oluştuğu bilgisini verdi.

“Okul öncesi ve ilköğretimde yüzyüze eğitim olmazsa olmazdır. Elimizden gelen her türlü imkanı kullanıp yüzyüze eğitime devam etmeliyiz” diyen Bahçeci, okulların kapalı olduğu her günün kaybolan bir neslin habercisi olduğunu vurguladı.

Eğitime yapılan yatırımların uzun vadeli yatırımlar olduğunu ve olumlu etkilerinin yıllar sonra görüleceğini kaydeden Bahçeci, binanın hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.