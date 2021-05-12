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Amcaoğlu, Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

Amcaoğlu, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza, Anavatan Türkiye’ye ve İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluk getirmesini diledi; “Bayramınız mübarek olsun” dedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:50
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Amcaoğlu, Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, genelde eğitimin, özelde ise çocukların pandemi koşullarından en az zararla çıkması için yoğun çaba sarf ettiklerine vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, şunları dile getirdi:

“Güzel günlere yeniden kavuşmak için mesai düşünmeksizin gayret harcıyoruz. Bu konuda halkımızın bize güvenmesi beklentimizdir. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, koronavirüs salgınıyla mücadelede en önde görev yapan sağlık çalışanlarımız ve çocuklarımıza aylardır en zor şartlarda uzaktan da olsa eğitim veren öğretmenlerimiz başta olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarımıza, Anavatan’daki soydaşlarımıza ve İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum”.

 

Son Güncelleme: 12.05.2021 19:53
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Amcaoğlu
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