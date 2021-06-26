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Amcaoğlu: Çocuklara geçmişten bugüne köprü kurabilme fırsatı tanındı

TELSİM ile FODER işbirliğinde düzenlenen, “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın fotoğraf sergisi de Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:37
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Amcaoğlu: Çocuklara geçmişten bugüne köprü kurabilme fırsatı tanındı

Etkinliğin ilk konuşmasını yapan FODER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Gümüşok, çocukların sokak oyunlarını deneyimlemesi ve öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, Telsim ailesi olarak bu tür projelerde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.Amcaoğlu, “Küçüklerin bakış açısından bu ülkenin kültürünü, geçmişte yaşadıklarını anlatabilme şansı için çocuklara verilen bu fırsat, bence çok önemli. Hepimizin geçmişine dokunan bir fotoğrafı burada görebilirsiniz. Geçmişinden bugüne iyi bir köprü kurabilmenin yegane fırsatı çocuklara tanındığı için önemli bir adım atıldığını hissediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. İlkokul kategorisinde, birinci Ada Meral Adalı, ikinci Sema Halkseven ve üçüncü, Hira Akarsulu, ortaokul kategorisinde ise birinci Defne Solyalı, ikinci Deniz Erosal ve üçüncü Kaya Halkseven oldu.

Fotoğraflardan elde edilecek olan gelir ise Taşkent Doğa Parkı’na bağışlanacak.
        
        
    

Son Güncelleme: 26.06.2021 15:47
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