Amcaoğlu : "Devletin her kuruşu kıymetlidir"

Sağlıkla ilgili hiçbir harcamadan kaçınmadıklarının altını çizen Amcaoğlu; “Dedikodularla iş yapmam. Devletin her kuruşu kıymetlidir. Şu anda sağlık alt yapımız var olan vakalarla mücadele edecek güçtedir.Eksikleri de tamamlıyoruz. Sağlık Bakanlığının kadro dahil reddettiğimiz hiçbir talebi yoktur” dedi.

Kolan Hastanesi’nin satın alınarak 120 yataklı pandemi hastanesi yapılması için KTMMOB’ne rapor hazırlattıklarını belirten Amcaoğlu, “Pazartesi rakamlar masamda olacak. Paramız var. Burayı satın alarak kısa vadede pandemi hastanesi olarak kullanmaya hazırız” dedi.

Sağlık çalışanlarına özverisi için teşekkür eden Amcaoğlu, “Yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Biz de her türlü alt yapının tamam olması için gereğini yapacağız” ifadesini kullandı.

Girne’deki ihale 10 güne tamam

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan tam teşekküllü hastanenin yıl sonuna tamamlanması için gerekli sürecin 10 gün içinde bitirileceğini belirtti.

Şeffaf bir ihale ile Girne’nin yıl sonuna çağdaş bir hastaneye sahip olacağının altını çizen Amcaoğlu, “Burada da kaynak sorunumuz yok. Borçlanma yetkimiz var, kullanmadık. Herkesin içi rahat olsun” diye konuştu.

KTMMOB ile ortak çalışma

Kolan Hastanesi’nin pandemi hastanesi yapılmasına yönelik çalışmalar hafta başında tamamlanıyor.

Haber Kıbrıs aracılığıyla konuyla ilgili detayları kamuoyuna aktaran Amcaoğlu; “Kolan için KTMMOB çalışmalarını tamamlıyor. Pazartesi hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde mali tablo masamda olacak. Arsa değer, mekanik değer, işletme değeri, hepsi. Bir gün içimde paramızı ödeyerek orayı devletin pandemi hastanesi yapacak mali gücümüz vardır” dedi.

Amcaoğlu, istenmesi halinde, pandemi hastanesinin kadrolarını da tamamlayarak, devlette görev yapan doktor- hemşire sayısını artırabileceklerini, bu yolla hekim- hasta

İlişkisinin de bozulmayacağını vurguladı.

Kadrolar tamamlandı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarı’nın 24 saat esasına göre çalışması için gerekli kadronun tamamlandığını anlatan Amcaoğlu, “Genetik Labaratuarı için yasa gücünde kararname ile Maliye’ye yapmadığım istihdamı yaptık. Maliye kadrolarında eksik var, olsun. Önce sağlık diyoruz, buna uygun davrandık. Günde bin PCR gücüne ulaşmak için adım attık. Devlet günde bin PCR yapabilecek. Bununla da hepimiz gurur duyabiliriz” dedi.

YDÜ ekibi Ercan’da

Amcaoğlu, Ercan Devlet Havaalanı’nda daha hızlı hareket etme adına YDÜ Hastanesi ile kapsamlı bir anlaşma yapıldığını söyledi.

YDÜ’nün Ercan’da göreve başladığını anımsatan Amcaoğlu şöyle devam etti:

“YDÜ, bize Ercan’da günde bin PCR yapabileceğini, her uçağın sonucunu 3 saatte tamamlayacağını vaat etti. Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek, şu anda YDÜ’yü Ercan’a gönderdik. PCR’lar YDÜ tarafından yapılıyor.

Türkiye ile KKTC Sağlık Bakanlığı anlaşması tamamlanmak üzere. Türkiye Ercan’a genetik laboratuvarı kurduğu anda, YDÜ’nün kurulu gücünü kara sınır kapılarına aktaracağız.

Böylece devletin kurulu gücü bozulmayacak, halkımızın aldığı sağlık hizmetinde herhangi bir zaafiyet yaşanmayacak.”

Elimiz taşın altındadır

Amcaoğlu, röportajın sonunda, tüm ülkenin sağlık alt yapısının güçlenmesi için kendilerine güvenmesini istedi.

Amcaoğlu, şu andaki kurulu gücün mücadele için yeterli olduğunu anımsatarak, bu yöndeki tüm çağrıları dikkate aldıklarını vurguladı.

Ülkede ciddi bir ekonomim kriz yaşanmaya başladığını da söyleyen Amcaoğlu, “Önce sağlık diyoruz ama ülkenin tüm kesimlerini düşünüyoruz. Sağlıkla ilgili kalemlerde bütçeye takılıp kalmıyoruz. Kılı kırk yararak gerekli kaynağı yaratıyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “Kısa vadede 4 bin 200 konaklama gerçekleşti 17 tesiste. Bunun için 560 bin TL sadece bir otele ödedik, daha dün. Kim demiş kaynağımız yok? Kim demiş esirgiyoruz? Anavatan Türkiye de yanımızda, bu mücadelede yalnız değiliz” diyerek sözlerini noktaladı.

KAYNAK : HABER KIBRIS