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Amcaoğlu: "Halk da sizden ilk seçimlerde hesabını sorar"

Ada TV’ye konuşan Amcaoğlu, eğer ortada bir hukuk dışılık varsa bunun net olarak ifade edilmesi gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:23
Amcaoğlu: "Halk da sizden ilk seçimlerde hesabını sorar"
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Star Kıbrıs'ın haberine göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu, partileri ile koalisyon kurmaktan kaçınan partilerle ilgili sert konuştu ve net mesajlar verdi.

Ada TV’ye konuşan Amcaoğlu, eğer ortada bir hukuk dışılık varsa bunun net olarak ifade edilmesi gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti: 

“Sizin bildiğiniz hukuka ayrılıkla ilgili bir şey varsa deyin ki; ‘UBP içinde yer alan bu kişiler, bu konuda şu aykırı hareketleri yaptılar. Adalet yerini bulsun’. Ancak sürekli aynı yemeği ısıtıp aynı şeyi halkın önüne koymak doğru değil. ‘Karar aldık UBP’yle koalisyon kurmayız’ diyorlar. Neden kurmazsınız? Bunu açıklayın. İnsanınızın sandıktan çıkarıp, sonucu doğru şekilde yorumlayıp, muhalefette kalmıyorsunuz. O zaman demokrasiyi iptal edelim, bu ülkede krallık kurulsun. Kral istediği gibi yönetsin. Siz hala daha 9 vekile sahip bir partinin lideri olarak UBP ile kesinlikle ortak olmam diyorsan ve sorumluktan kaçarsan, halk da sizden ilk seçimlerde hesabını sorar.”

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Realist 2018-01-17 12:04:40

Nerden korkarsınız sayın Amcaoğlu;
Sizin krallığınız gidecek diye mi ?

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