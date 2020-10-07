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Amcaoğlu: “Karantina masraflarını hükümetimiz karşılayacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin ülkeye gelmeye başladığını duyurdu...

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:01
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Amcaoğlu: “Karantina masraflarını hükümetimiz karşılayacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Yap İşlet Devret Yurtları ile Maliye Bakanlığı işbirliğinde, KKTC’ye gelmeye başlayan öğrencilere, bu yurtlarda beş yıldızlı otel konforunda hizmet verildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, öğrencilerin karantina süresince en iyi şartlarda konaklama hizmeti alacaklarını dile getirirken, “her öğrencimiz için konaklama, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği masraflarını bakanlığımız, dolayısıyla hükümetimiz karşılayacaktır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ülke ekonomisi adına çok önemli bir gelişme yaşandığına işaret ederken, şunları ekledi:

“Öğrencilerin gelmeye başlamasının kesinlikle esnafımız açısından çok büyük önemi olduğundan şüphemiz yoktur. Ancak bizim asıl derdimiz, en sağlıklı ortamda, en iyi şekilde, tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almasıdır."

Son Güncelleme: 07.10.2020 17:03
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