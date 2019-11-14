Amcaoğlu: “KKTC Güçlü Bir Şekilde Yoluna Devam Edecek”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolasısıyla mesaj yayınladı.

Amcaoğlu, “KKTC, çağdaş, demokratik, hukuk devleti olarak dimdik ayaktadır ve tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza daha iyi ve daha refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmektedir” dedi.

KKTC’nin, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle ama aynı zamanda üreterek ve kendi ayakları üzerinde durmayı başararak, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten Amcaoğlu, “Devletimize her koşulda sahip çıkmak, inanarak bunu yapmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak, daha çok üretmek, daha başarılı olmak en baştaki hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı yıllar süren onurlu bir mücadeleye imza atmıştır. Bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Bu onurlu bağımsızlık mücadelesi sonunda kendi devletini ilan etmiştir. Bugün, bu devletin ilanının 36’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutlarım.”