Amcaoğlu: "KKTC’nin icraat ve proje yapan tek siyasi partisi UBP’dir"

Star Kıbrıs'ın haberine göre, Başbakanlık Müsteşarı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa adaylarından Olgun Amcaoğlu katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konularından olan “anket kavgası” başlığı ile ilgili bir soru üzerine Amcaoğlu, halkın gündeminin anketler olmadığını söyleyerek esas anketin 7 Ocak’ta yapılacağını ve son sözü halkın söyleyeceğini dile getirdi.

“İNSANLARIN GÜNDEMİNDE ANKET YOK”

Yaşanan bu anket kavgasını doğru bulmadığını ifade eden Amcaoğlu, halkın içinden gelen biri olduğunu ve sorunlara hakim olduğunu ifade ederek, halkın beklentilerinin tamamen “yaşam” olduğuna dikkat çekti ve halk gerçek hayatla ilgileniyor, önem sırasına göre sıralama yapılsa anket kavgalarının en son sırada bile olmayacağına inanıyorum dedi. Amcaoğlu, insanlar maaşlarının düzenli yatıp yatmadığına, yöneticilerin ülke için çalışıp çalışmadığına bakıyor diyerek, Cuma günü ödenecek olan 13. Maaşın yanı sıra çiftçinin, hayvancının ekonomik olarak nefes almasının anketlerden çok çok daha önemli olduğunu vurguladı.

“SEÇMEN BİLİNÇLİ”

7 Ocakta adayların susup, seçmenlerin konuşacağına dikkat çeken Amcaoğlu, bu seçimlerin her yönden diğerlerinden farklı olacağını, seçmenin sorgulayıcı olduğunu, iş yapmayanı meclise göndermeyen bir yapının hakim olduğunu söyledi. İnsanların sorgulayıcı olmasının çok güzel olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “seçmen çok bilinçli, önemli olan meclise vekil göndermek değil, önemli olan komitelerde çalışan vekil göndermek ve sadece parmak kaldıran olmasın, çalışsın” ifadelerine yer verdi.

“ANAVATANLA OMUZ OMUZA”

Kıbrıs sorununa da değinen Amcaoğlu, insanların ümidini yitirdiğini, Crans Montana’da sonucun görüldüğünü ve Güney Kıbrıs ile bir arpa boyu yol alınamayacağını belirtti. Amcaoğlu, Türkiye ile omuz omuza yürüyeceğiz, Anavatanımızın da desteği ile önemli projelere imza atacağız ve ülkemizi en güzel yerlere getireceğiz şeklinde konuştu. Amcaoğlu şu ifadelere yer verdi; “UBP 50 yıl önce neyse, bugün de böyle. Kıbrıs meselesi konusunda düşüncelerimiz hep aynı. KKTC’nin icraat ve proje yapan tek siyasi partisi UBP’dir. Örneğin su projesi, bu proje ülkeye gelirken biz neler yaşadık. Lefkoşa’yı düşünün, insanlar susuzlukla boğuşurken, biz suyu getirmek için ne zorluk yaşadık. Asrın projesini istemem deme şansımız yok. Türkiye’nin katkıları küçümsenemeyecek kadar büyük. Kamu maliyesinin geldiği noktaya bakarsanız istenilen düzeye geldiğini görürsünüz.13. maaş yatarken devlet borçlanmıyor. Borçlanmadan 13. Maaşı ödüyoruz.”