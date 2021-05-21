GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Hasan Acar moderatörlüğünde, “KKTC’de Yüksek Öğrenimde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında düzenlenen panele konuk olarak; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, TC Lefkoşa Büyük Elçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş, GAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Şentaç Arı katıldı.

Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, panelde ki konuşmasında, online eğitimin asla yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını belirterek, KKTC’nin yüz yüze eğitimden başka bir şansı olmadığını söyledi. Amcaoğlu konuşmasının devamında;

“2021-2022 yılı için amacımız başta bütün sağlık sorunlarını aşarak, akademisyen ve idare personel için oluşan sıkıntıları sıfırlama noktasına getirerek, öğrenimi yüz yüze noktasına getirmektir. 26 Mayısta YÖDAK Başkanı, Başbakanımızın Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 21 üniversitemizin rektörünün katılacağı toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde yeniden öğrencilere açılması için yaşanan sıkıntıların ne noktada olduğu ve yüz yüze eğitim için gerekliliklerin konuşulması maksadıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir. Değerli eğitmenlerimiz eşliğinde bu ülkede eğitimin kalitesinin artması için ne yapılması gerektiğini ve arzulanan seviyeye ulaşması için hangi aşamalardan geçeceği ile alakalı gerekli koşulları sağlamaya çalışacağız.

Aşılanma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, “Aşının ne kadar önemli olduğunu ve sağlıklı toplum algısını oluşturmasında ayrıca risk durumunun ortadan kaldırılmasıyla alakalı olarak planlı ilerlemek ile ilgili gereklilikleri, üzerinde durarak söyledik. Aşı tedarikinde ortaöğretimden başlamak üzere, eğitim sektörü çalışanlarının tek tek isimleri alınarak üzerinde dikkatle durularak sağlık bakanlığıyla paylaşılmıştır. Aşılanma talebi olanların akademisyen ve öğretmenlerin ayrıca 30 yaş üstü kategorisinde olanların aşılanması için sağlık bakanlığıyla istişareler başlamıştır.” dedi.

Prof. Dr. Avcı: “Üniversiteler KKTC’nin Kalbidir”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı konuşmasında, “Üniversiteler KKTC’nin kalbidir. Tartışmaya kapalı bir konudur. Herkesin kabul ettiği bir gerçektir ve ada ana ekonomisinin bel kemiğidir. Bu kadar hayati önem taşıyan bir alanın zedelenmemesi gerekiyor. Çünkü biz içimizde doğruyu bulmak için tartışacağız. Biz KKTC’yi daha iyi noktalara getirmek için çabalıyoruz ve çalışacağız. Ağır sanayisi olmayan ada ekonomisi için üniversiteler ve turizm bizim göz bebeğimizdir. Üniversitelerin eylül ayı için ciddi hazırlık içerisinde olması gerekiyor. Adaya gelecek olan öğrenciler için alınacak sorumlulukların başında, aşı olmayan öğrencilerin aşılanması da sağlanmalıdır, burası bizim için çok önemli bir noktadır. Hedefimiz Kıbrıs üniversitelerini uluslararası kaliteye, uluslararası standartlara ve uluslararası akreditasyonlara ulaşmasıdır ve bunun için tüm destekler verilecektir.



Prof. Dr. Avcı: “KKTC’de Verdiğimiz Doçentliklerin Kabulü İçin Masaya Oturacağız”

Geçen yılla beraber hayatımıza giren online eğitim hakkında açıklamalarda bulunan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “Üniversiteler de gerçekleşen online eğitimler sürekli denetim ve koordinasyon dahilinde olacak. Sürekli “daha iyi” için bir paydaşlar gurubu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlara ek olarak sayın Milli Eğitim Bakanımızın, bakanlığın ve hükümetin desteği çok önemlidir. KKTC’de verdiğimiz doçentliklerin kabul edilmesi için masaya oturacağız. Bizim burada vereceğimiz doçentlikleride, en az YÖK kriterindeki seviyeye çıkartacağız.

Öğrencinin adaya ayak bastığı andan itibaren huzur içinde olması gerekiyor ve bunun içinde esnafla koordineli bir şekilde ilerlemeliyiz. taksi de alışverişte vs her şey öğrenci bütçesine göre ayarlanabilmeli.



Toklucu: “KKTC’de ki Turizm Sektörünü Bile Ekonomik Olarak En Çok Besleyen Sektör Yükseköğrenimdir"

TC Lefkoşa Büyük Elçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu Yüksek Öğretim de temel sorunlar hakkında yaptığı açıklamada,

“KKTC’de ki turizm sektörünü bile ekonomik olarak en çok besleyen sektör yükseköğretimdir. Yaparken öğrenen ve teorik eğitimi ayni zamanda alanda olmayı gerektiren iş sahaları ve diğer bileşenleri ile hareket eden bir anlayışa ihtiyaç var. Bilgi hızla gelişiyor ve yön değiştiriyor. Öğrencinin önce öğrenip sonra yapmaya vakti yetmiyor. Pandemi her şeyi değiştirdi ve pandemi ile birlikte yeni düzeni okuyamazsak, 10 yıl sonra bu üniversitelerin hiç biri sürekliliğini sağlayamaz. Baktığımız zaman online eğitim her açıdan devreye girdi. Yapay zekayla çalışan eğitim sistemi üç boyutlu uygulamalar ve yazılımlarla şekillenen dersler mükemmelleşen ve ders sayılarını azaltan eğitim sistemine ihtiyacımız var. Biz şu anda tam tersine uzatmak için uğraşıyoruz.



Prof. Dr. Türkeş: “Benim Öngörüm Yüz Yüze Eğitimin Belli Bir Ölçüde Devam Edeceği, Aynı Zamanda Pandemi Bitse Dahi Online Eğitimin de Geçerli Olacağı Yönündedir”

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş konuşmasında, “Yüksek Öğretim konusu yalnızca KKTC için değil, tüm dünyanın ilgi alanı olan bir konu. Sanayi dönemi sonrası kurulmuş üniversiteleri tanıyan ve bu sanayi devrimi sonrası dünya da oluşmuş ihtiyaçları cevap veren üniversitelerin de mezun ve bu üniversiteler de emek vermiş ve kariyer yapmış insanlarız. Online eğitimi pandemi ile beraber tanıdık ama aslında dijital çağ dediğimiz veya siber çağ dediğimiz 21. Yüzyıl da üniversiteler zaten dönüşüyorlardı ve üniversiteler dünyanın ekonomik gelir getiren enstrümanı olarak kabul edildi. Benim öngörüm yüz yüze eğitimin belli bir ölçüde devam edeceği, aynı zamanda pandemi bitse dahi online eğitimin de geçerli olacağı yönündedir.



Yrd. Doç. Dr. Arı: “Derslerimizi Erişime Açık Yapabiliriz”

GAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Şentaç Arı ise konuşmasında, “Derslerimizin öğrenme hedeflerini yeni baştan planlamamız gerekiyor. Derslerin uygulama kısmını veya teorik kısmını belki de sadece materyal kısmından yararlanmak isteyen bir hedef kitlesi olabilir. Bu sebepten dolayı derslerimizi erişime açık yapabiliriz. Derslerimizi erişime açık hale getirirsek eğitime katkı da bulunmuş olabiliriz’’