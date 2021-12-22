Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Amcaoğlu: “Öğrencilerimiz ‘GCE-A Level’ sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki lise ve dengi okullarda öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ‘GCE- A Level’ sonuçları ile Türkiye'deki üniversitelere girmeye devam edeceklerini duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:09
235 Okunma
Amcaoğlu: “Öğrencilerimiz ‘GCE-A Level’ sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek”
banner108

KKTC’deki lise ve dengi okullarda öğrenim gören son sınıf öğrencileri, ‘GCE- A Level’ sonuçları ile Türkiye üniversitelerine girmeye devam edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) daha önceki kararında, Türkiye üniversitelerinin artık GCE-A-Level sonuçlarına göre öğrenci almayacağını açıkladığını ancak aynı kurumun 2022 yılı için bu kararında değişiklik yaptığını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, “girişimlerimiz sonuç vermiştir. Bu yıl liselerimizde son sınıf öğrencisi olanlar 2022 yılında GCE – A Level sonuçlarına göre de Türkiye’deki üniversitelere girebilecektir. 2023 yılı ve sonrası için de bu uygulamanın devam etmesi yönünde YÖK ile çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı
139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı
Önder, hükümetin ‘asgari ücreti belirlerken seçim yasaklarını çiğnediğini iddia etti
Önder, hükümetin ‘asgari ücreti belirlerken seçim yasaklarını çiğnediğini iddia etti
‘Ada Kart Hepi Student’ öğrencilerin kullanımına sunuldu
‘Ada Kart Hepi Student’ öğrencilerin kullanımına sunuldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim