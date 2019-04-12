Ana tema “ Endüstri 4.0 ışığında işletmelerde Dijitalleşme”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte açıklanan Rekabet edebilirlik raporunun ve formunun bu yılki ana teması, “ Endüstri 4.0 ışığında işletmelerde Dijitalleşme” oldu.

Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, son on bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını belirterek rekabet edebilirliğin artırılabilmesi için de öneriler yapıldığını söyledi.

Deniz, “dış pazarlara yönelik mal ve hizmet üretimini geliştirecek, dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirecek uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı yatırım yapmaya cezbedecek ortamın sağlanması, uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” gerektiğine değindi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da bir konuşma yaptı.

Özellikle kendi bakanlığının uhdesinde olan konularda atılması gereken birçok adım olduğunun görüldüğünü kaydeden Atakan, bunlardan birinin ulaşım olduğunu söyledi.

Atakan, 2015-2020 karayolları master planı çerçevesinde yapılması planlanan ve çeşitli sebeplerle ara emirlerine takılan belirli sıkıntılardan dolayı tamamlanmayan ana ağ üzerindeki sorunların hemen hemen hepsinin bu yılın başı itibarı ile çözülmüş olduğunu söyledi.

TC ile KKTC arasında görüşmeleri devam eden ekonomik protokolden bağımsız bir şekilde sürdürülen karayolları master çalışmaları ile ilgili ilk adımların Nisan ayı sonu itibarı ile atılacağını da açıklayan Atakan, yarım durumda olan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu, İskele Çayırova Yolu, Güzelyurt Lefke Yolunun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan bölümü, Girne Batı ve Girne Doğu çevre yolları ile ilgili bütün planlamaların TC Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve son temaslarında da bu çalışmaların Nisan ayı sonu Mayıs ayı başı itibarı ile başlayacağı bilgisini paylaştı.

Atakan, bölünmüş yollarla ilgili bilgiler paylaşırken Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin de bu yılın sonunda hizmete gireceğini belirtti.

Endüstri 4.0 ve bununla bağlantılı olan ciddi bir teknoloji devinimi ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Atakan, ülkenin bunun çok çok uzağında olduğunun görüldüğünü de belirtti.

Bakan Atakan fiber obtik alt yapı ile ilgili bilgiler de verdi.

Atakan, “2020 hedefimiz şu andaki mevcut fiber optik altyapı ağımızın 2 bin 500 kilometreye çıkması. Şu anda 420 olan saha dolabı sayımızın da ada genelinde 620’ye çıkmasını içeren bir çalışma. Bu çalışmaların hepsinin tamamlanması sonrasında da teknoloji bağımsız bir frekans ihalesi gündemize girecek ve 4G-5G altyapılarına uygun bu çalışmalara cevap verebilecek bir frekans bandında bir genişlik bir açılım sağlanmış olacak” dedi.

Açıklamaların ardından Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez raporu sundu. (BRT)