Anadolu jet, Kuzey Kıbrıs - Hatay seferlerine başladı

Anadolu Jet’in, Kuzey Kıbrıs ile Hatay arasında tarifeli uçuşları bugün başladı.

Ercan Havalimanı’nda seferlerin başlaması vesilesiyle tören düzenlendi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, bir süre önce yapılan girişimin meyvelerini almaya başladıklarını, bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için de teknik çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Üstel, THY ve Anadolu Jet in sefer sayılarını arttırmasının fiyatların aşağıya çekilmesine hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

KKTC'ye uygulanan ambargonun havayolu işletmeleri arasında rekabeti olumsuz etkilediğini dolayısıyla fiyatların yüksek olmasında etkili olduğunu kaydeden Üstel, havalimanı vergilerinin de fiyatlarda etkili olduğunu söyledi.

Üstel,”Havaalanımızda da yüksek vergiler mevcuttur. Türkiye’deki havalimanlarında da vergiler uygulanıyor, tüm bunları masaya yatırıp, nasıl asgariye indireceğiz,o çalışmaları yapacağız” dedi.

Üstel, T&T’nin de bilet fiyatlarının düşmesi için katkı koyması gerektiğini söyledi.

Havalimanının tamamlanması için hükümetin üzerine düşeni yaptığını dolayısıyla 2020 de hava limanının tamamlanmasını temenni ettiğini kaydeden Üstel, Limanın bitmesinin daha çok yolcu taşıyan uçakların gelmesi ve rekabetin artması anlamı taşıdığını kaydetti.

Havalimanının tamamlanmasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de neden Kıbrıslı Türklere ulaşımda ambargo uygulandığını soracaklarını kaydeden Üstel, yeni havalimanı KKTC’nin vitrini olacağını ve Avrupa ülkelerimin kapılarını zorlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Jet’in Karadeniz’ e de direk seferler başlamasını arzu ettiğini kaydeden Üstel, gelecek yıl için bu çalışmaların başlatılmasını istedi.

Cari açığın büyük bir kısmının turizm ve yüksek eğitim sektörünün kapattığını kaydeden Üstel, 2020’nin hem turizm yılı olacağına hem de öğrenci sayısında da artış olacağına inandığını ifade etti.