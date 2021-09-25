Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Anadolu'nun BM'ye bıraktığı ikinci iz...

New York’ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın paylaştığı bir taşın önünde çekilen fotoğraf herkesin ilgilisini çekti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:49
178 Okunma
Anadolu'nun BM'ye bıraktığı ikinci iz...
banner108

Gündem Kıbrıs olarak bizler de o taşın hikayesini araştırdık. 

Anadolu'nun BM'ye bıraktığı ikinci iz...
Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

BM'de ilk olarak, Hititler ile Mısır arasında MÖ 13. yüzyılda yapılan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihteki diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan Kadeş Barış Antlaşması metninin büyütülmüş kopyası 1970'te sergilenmeye başlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan orijinal anlaşmanın, sanatçı Şadi Çalık tarafından bakırdan yapılan ve dönemin BM Genel Sekreteri U Thant'a sunulan replikası, halen BM konferans binasının ikinci katında sergileniyor.

Ayrıca 2013'te BM konferans binasının ikinci katında Türkiye'den hediye edilen modern mobilya takımının bulunduğu alan da "Güney Salon" olarak adlandırılıyor.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Göbeklitepe paylaşımı gelmişti...

Son Güncelleme: 25.09.2021 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan yolunda feci kaza!
Metehan yolunda feci kaza!
Kız arkadaşına silah doğrulttu!
Kız arkadaşına silah doğrulttu!
38 yaşındaki adam kayboldu!
38 yaşındaki adam kayboldu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim