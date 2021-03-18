"ANASTASIADIS HALKINA HİÇ SİYASİ EŞİTLİKTEN SÖZ ETMEDİ"

Kıbrıs konusuna değinen Siber, “Bana federasyonu istemiyor musunuz?” diye sorular geldiğini belirterek, “Konu isteyip istememe meselesi değildir. Federasyonun iyi bir barış modeli ve kazan kazan prensibi üzerine kurulduğunu biliyoruz. Dünyada güzel modelleri de var. Federasyon Kıbrıslı Türklerin teziydi. 1974’e kadar federasyonun adını telafüz edemezdiniz, Rum tarafı kesin redderdi...” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği kabul etmediğini, yani devlet yönetiminde eşit ortaklığı kabul etmediğini vurgulayan Siber, bugüne kadar gelinen süreçte görüşmelerin tıkanma nedeninin, Rum tarafının siyasi eşitliği reddetmesi olduğunu dile getirdi.

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bunu inkar etmediğini de ifade eden Siber, “Son başkanlık seçimlerinde Anastasiadis ‘yüzde 20 yüzde 80’e eşit olamaz’ dedi. Halkına güvence verdi. Siyasi eşitlikten söz etmedi. Hiçbir Rum liderin ağzından ‘iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı çözüm için çalışacağız’ sözünü duymadım” ifadelerini kullandı.

BM parametresinin iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu hatırlatan Siber, “Rum tarafı iki toplumluyu söylüyor, siyasi eşitliği söylemiyor. Bizim federasyon anlayışımız, bu parametrelere dayalıysa, gerçek anlamda siyasi eşitlik istiyorsak, bu federasyon hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bu kadar netim. Biz siyasi eşitlikten taviz verecek olursak belki bir federasyon durumu olabilir. Bu konuda taviz verecek bir toplum olabilir mi? Yönetim mekanizmalarında azınlık olmayı toplum kabul eder mi? Hiç kimse bunu kabul etmeyecektir” diye konuştu.